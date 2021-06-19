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Com Varanda e Jô, Corinthians divulga relacionados para pegar o Bahia; confira provável time

Recuperado de problemas físicos, Jô está de volta para a relação, já Varanda retorna após quase um mês fora da lista. Timão será obrigado a fazer mudanças no setor ofensivo...
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Publicado em 

19 jun 2021 às 13:58

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 13:58

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã deste sábado, o Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 16h, pela quinta rodada do Brasileirão-2021. Logo após o treinamento, o clube divulgou a lista de relacionados com novidades positivas e negativas, mas com a certeza de que haverá mudanças no ataque.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Sem poder contar com Luan (tendinite no adutor da coxa direita) e Gustavo Mosquito (liberado por luto familiar), titulares absolutos desde a chegada de Sylvinho, a comissão técnica deverá alterar a configuração do setor ofensivo e, para isso, recebe dois reforços na lista de relacionados para o jogo.
Jô se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda e está novamente à disposição do treinador. Ele pode retornar ao time titular e ocupar a vaga deixada por Luan, que estava atuando como "falso 9". Outro reforço para o grupo é o do jovem Rodrigo Varanda, que não era relacionado desde o dia 26 de maio e não atua desde 25 de abril, ainda pela fase de grupos do Paulistão.Quem está fora da relação também é Léo Natel, que sofreu uma luxação no ombro esquerdo contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, e está fora de combate por tempo indeterminado. Será mais um desfalque no ataque.
Gabriel Pereira, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan estão em transição física após recuperação de lesão. Caíque França e Danilo Avelar seguem com o departamento médico, enquanto Otero está com a seleção da Venezuela.
Com isso, um provável Corinthians pare enfrentar o Bahia é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Rodrigo Varanda (Adson ou Ramiro), Mateus Vital (Araos) e Jô (Cauê).
Confira a lista de relacionados do Corinthians:
Goleiros: Cássio. Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Gabriel, Mateus Vital, Ramiro, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Cauê, Jô e Rodrigo Varanda

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