Com Varanda e Jô, Corinthians divulga relacionados para pegar o Bahia; confira provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, o Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 16h, pela quinta rodada do Brasileirão-2021. Logo após o treinamento, o clube divulgou a lista de relacionados com novidades positivas e negativas, mas com a certeza de que haverá mudanças no ataque.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos

Sem poder contar com Luan (tendinite no adutor da coxa direita) e Gustavo Mosquito (liberado por luto familiar), titulares absolutos desde a chegada de Sylvinho, a comissão técnica deverá alterar a configuração do setor ofensivo e, para isso, recebe dois reforços na lista de relacionados para o jogo.

Jô se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda e está novamente à disposição do treinador. Ele pode retornar ao time titular e ocupar a vaga deixada por Luan, que estava atuando como "falso 9". Outro reforço para o grupo é o do jovem Rodrigo Varanda, que não era relacionado desde o dia 26 de maio e não atua desde 25 de abril, ainda pela fase de grupos do Paulistão.Quem está fora da relação também é Léo Natel, que sofreu uma luxação no ombro esquerdo contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, e está fora de combate por tempo indeterminado. Será mais um desfalque no ataque.

Gabriel Pereira, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan estão em transição física após recuperação de lesão. Caíque França e Danilo Avelar seguem com o departamento médico, enquanto Otero está com a seleção da Venezuela.

Com isso, um provável Corinthians pare enfrentar o Bahia é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Rodrigo Varanda (Adson ou Ramiro), Mateus Vital (Araos) e Jô (Cauê).

Confira a lista de relacionados do Corinthians: