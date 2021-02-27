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Com VAR por rádio, abertura do Paulistão tem vitória de virada do campeão da Série D

Mirassol vence o São Bento fora de casa. No jogo, árbitro ficou sem imagem no monitor e precisou tomar decisão sobre pênalti conversando por aparelho de áudio...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 18:52

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 18:52
Crédito: Árbitro Matheus Delgado Candançan ficou à espera de imagem de lance (Imagem: Reprodução / Premiere FC
O Campeonato Paulista 2021 começou na tarde deste sábado. No estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o Mirassol, semifinalista da última edição e atual campeão da Série D nacional, derrotou o São Bento por 2 a 1, de virada. Mas o maior protagonista do jogo foi o VAR, que estará presente desde o início da competição - no ano passado, o sistema só esteve presente nos mata-matas. >>Confira a tabela do Paulistão e simule os resultados
Aos 24 minutos do primeiro tempo, quando o placar já assinalava 1 a 0 para os mandantes, o árbitro Matheus Delgado Candançan foi ao monitor de vídeo para checar possível penalidade para o Mirassol em lance que tocou na mão do zagueiro Douglas Assis. A partida ficou paralisada por seis minutos sem que as imagens do lance ficassem disponíveis na cabine instalada no gramado e o juiz precisou conversar com a equipe do VAR por rádio para tomar a decisão de não marcar o pênalti pela constatação de que o atacante Pedro Lucas estava impedido. O Mirassol não se abalou com a confusão e seguiu pressionando em busca do empate. A equipe comandada por Eduardo Baptista manteve a predominância da posse de bola e espremendo o São Bento na defesa. Aos 45 minutos da etapa inicial, saiu o gol da igualdade, com Daniel Borges, de primeira. O gol dos mandantes havia saído aos seis minutos com Geovane Itinga, que superou Alex Muralha.
O gol da virada do Mirassol aconteceu aos 35 minutos da segunda etapa. Ele saiu em cobrança de penalidade marcada pelo árbitro após consulta ao VAR, que desta vez ofereceu as imagens para a tomada de decisão. Fabrício cobrou e decretou o triunfo dos visitantes.
Ao fim do jogo, Fabrício foi às lágrimas em entrevista ainda no gramado para o SporTV. Artilheiro da equipe na campanha vitoriosa da Série D de 2021, ele contou que quase desistiu do futebol, mas foi convencido por sua mãe a seguir em frente:
- Passei muitas dificuldades durante três anos, cheguei a falar para minha mãe que não queria mais, mas ela insistiu pra eu seguir e hoje estou aqui - declarou o atacante.
Assim, o Mirassol faz os três primeiros pontos do Grupo D da competição, que conta também com Santos, Guarani e São Caetano. Já o São Bento, que não pontuou, compõe o Grupo B ao lado de São Paulo, Ferroviária e Ponte Preta.

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