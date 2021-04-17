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Com Vanderlei e sem Rômulo, Vasco encerra preparação para o jogo contra o Boavista

Goleiro está relacionado pela primeira vez enquanto o volante ainda não está regularizado; Marcelo Cabo não têm outros desfalques para a partida deste domingo...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 18:55
Crédito: O goleiro Vanderlei assinou contrato com o Vasco até o final deste ano (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco finalizou, na tarde deste sábado, a preparação para o jogo contra o Boavista, que será neste domingo. Para a partida, o técnico Marcelo Cabo não terá desfalques e poderá contar pela primeira vez com o goleiro Vanderlei. Ele está relacionado, mas ainda não se sabe se será ou não titular.Indefinição no gol à parte, é provável que o time que entrará em campo no Estádio Elcyr Resende seja o mesmo que começou contra o Flamengo: Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey e Galarza; Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec; Cano.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Quem ainda não está à disposição é o volante Rômulo. Último reforço anunciado, o meio-campista de 30 anos não está regularizado. É possível que ele esteja apto para estrear na próxima rodada, a última da Taça Guanabara.

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