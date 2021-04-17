Com Vanderlei e sem Rômulo, Vasco encerra preparação para o jogo contra o Boavista

O Vasco finalizou, na tarde deste sábado, a preparação para o jogo contra o Boavista, que será neste domingo. Para a partida, o técnico Marcelo Cabo não terá desfalques e poderá contar pela primeira vez com o goleiro Vanderlei. Ele está relacionado, mas ainda não se sabe se será ou não titular.Indefinição no gol à parte, é provável que o time que entrará em campo no Estádio Elcyr Resende seja o mesmo que começou contra o Flamengo: Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey e Galarza; Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec; Cano.