Com vaga na fase de grupos da Libertadores, elenco principal do Fluminense ganha semana de folga

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

No último domingo, o título foi o Palmeiras, mas o Fluminense também comemorou, pois confirmou a vaga na fase de grupos da Libertadores. O principal ganho, além de não precisar disputar jogos preliminares, é o tempo para descanso do elenco principal. Assim, o grupo do técnico Roger Machado ganhou uma semana de folga e se reapresenta no próximo dia 15 de março.

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Após o fim da temporada, o grupo teve apenas quatro dias de folga e já iniciou os trabalhos para caso tivesse que estrear na competição já nesta quarta-feira, pela segunda fase. Agora, a primeira partida deverá ser entre os dias 20 e 22 de abril.

Já a equipe do técnico Ailton Ferraz, que disputa o Campeonato Carioca, ganhou folga nesta segunda-feira após a derrota por 3 a 0 para a Portuguesa, no domingo, e se reapresenta na terça no CT Carlos Castilho. A equipe se prepara para o clássico contra o Flamengo, pela 3ª rodada, no próximo domingo.

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