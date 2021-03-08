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Com vaga na fase de grupos da Libertadores, elenco principal do Fluminense ganha semana de folga

Jogadores tiveram apenas alguns dias de descanso após o fim da temporada e iniciaram a preparação caso precisassem entrar em campo pela segunda fase do torneio...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 14:58
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
No último domingo, o título foi o Palmeiras, mas o Fluminense também comemorou, pois confirmou a vaga na fase de grupos da Libertadores. O principal ganho, além de não precisar disputar jogos preliminares, é o tempo para descanso do elenco principal. Assim, o grupo do técnico Roger Machado ganhou uma semana de folga e se reapresenta no próximo dia 15 de março.
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Após o fim da temporada, o grupo teve apenas quatro dias de folga e já iniciou os trabalhos para caso tivesse que estrear na competição já nesta quarta-feira, pela segunda fase. Agora, a primeira partida deverá ser entre os dias 20 e 22 de abril.
Já a equipe do técnico Ailton Ferraz, que disputa o Campeonato Carioca, ganhou folga nesta segunda-feira após a derrota por 3 a 0 para a Portuguesa, no domingo, e se reapresenta na terça no CT Carlos Castilho. A equipe se prepara para o clássico contra o Flamengo, pela 3ª rodada, no próximo domingo.
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
A equipe principal deve começar a atuar no Estadual a partir da quarta rodada, como prevê o regulamento da Ferj. Até o momento foram duas derrotas para os jovens, a primeira para o Resende por 2 a 1 e a segunda para a Portuguesa.

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