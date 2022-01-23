Com utilização do sub-23, Fluminense pode ter novidades no elenco além dos reforços

Além dos reforços, alguns nomes 'novos' podem surgir no elenco do Fluminense com a utilização do sub-23 por Abel Braga. Questionada pela torcida, a categoria foi criada para auxiliar na transição de jogadores mais jovens para o ritmo do profissional e também manter aqueles que já não tem idade para o sub-20, mas ainda não conseguiram uma vaga no time principal. Embora alguns jogadores já estejam participando da pré-temporada, outros podem ser novidades ao longo da temporada. Em sua última coletiva, Mário Bittencourt revelou que Abel Braga gostou da proposta de integrar alguns jogadores do sub-23 no elenco principal. A categoria, que existe há dois anos, foi alvo de críticas após a eliminação na primeira fase do Brasileiro de Aspirantes. Na última temporada, o grupo amargou duas derrotas nas primeiras rodadas do Carioca, para o Resende e a Portuguesa.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWAinda assim, segundo o mandatário, o plantel foi enxugado pensando na utilização da categoria. Entre aqueles que podem estrear pelo Tricolor, alguns destaques da Copinha chamam a atenção. Wallace, de 20 anos, passou a atuar na categoria em 2021. A expectativa era de que o meia subisse na última temporada, mas um caso de indisciplina adiou o momento. Jhonny, lateral-direito de 19 anos, e Alexsander, meia de 20 anos, também são possibilidades para reforçar o elenco.Como os colegas, Gabryel Martins revezou entre sub-20 e sub-23 no último ano e começou a treinar com o time principal nesta pré-temporada. Na mesma situação está o zagueiro Damaceno, que não participou da Copinha. O zagueiro Luan Freitas e os atacantes Alexandre Jesus e Jefferson também podem ter uma chance.Jefté, lateral-esquerdo de 18 anos, era outro nome pedido pela torcida e chegou a treinar com os profissionais. Entre os veteranos, Nascimento e Dani Bolt, que fez quatro jogos no time principal em 2021, podem ser opções para o time de Abel Braga.

> Veja a tabela do Cariocão 2022Em reconstrução financeira, o Fluminense utilizou muitas joias de Xerém nos últimos anos. No elenco atual, jogadores com menos de 23 anos, como John Kennedy, Matheus Martins, Pedro Rangel, Luiz Henrique e Gabriel Teixeira já treinam com o profissional. Desta forma, a iniciativa intensifica a integração que já ocorre e, ao mesmo tempo, faz com que o time principal possa ser poupado nos momentos necessários.

VEJA OS JOGADORES UTILIZADOS NO SUB-23 EM 2021​Pedro Rangel, Daniel, Rafael Ribeiro, Higor, Jefté, Nascimento, Metinho (transferido), Alexsander, Wallace, Léo Souza (transferido), Gustavo Apis (emprestado), Matheus Martins, João Neto (lesionado), Alexandre Jesus, Wiris, Wagner, Jefferson, Davi, Lucas Felipe, Gabryel Martins, Luan Freitas, Wisney (emprestado), Emanoel, Jhonny, David José, Douglas Nathan, Lucas Barcelos, John Kennedy e Mascarenhas (emprestado).