Com uma vitória em cinco jogos, duelo contra Brusque é essencial para Botafogo buscar G4 da Série B

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Um novo ponto de partida. Após a demissão de Marcelo Chamusca e uma semana marcada por instabilidades na busca por um novo técnico, o Botafogo entra em campo neste sábado para enfrentar o Brusque, às 19h30, no Estádio Augusto Bauer, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

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O Alvinegro convive com uma sequência negativa: apenas uma vitória nos últimos jogos que fez pelo Campeonato Brasileiro. No período, somou cinco de 15 pontos possíveis e se distanciou do G4. Em Santa Catarina, o duelo se faz decisivo para as pretensões da equipe de se aproximar do pelotão de frente.

A diferença para o Sampaio Corrêa, atual 4º colocado na classificação, é de seis pontos. Já são, teoricamente, duas rodadas de diferença da zona de classificação à próxima Série A - a maior que o Alvinegro viveu neste Brasileirão.Fora de casa, a coisa fica ainda pior: o Botafogo não venceu longe do Rio de Janeiro nesta Série B. São três empates e três derrotas, com seis gols marcados e 11 sofridos. Contando apenas o desempenho como visitante, o Alvinegro seria o 17º colocado - dentro da zona de rebaixamento - da Série B.

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