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Com uma vitória em cinco jogos, duelo contra Brusque é essencial para Botafogo buscar G4 da Série B

Alvinegro somou cinco dos últimos 15 pontos possíveis e vê diferença para pelotão da frente aumentar; time será comandado por Ricardo Resende, de forma interina...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 06:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Um novo ponto de partida. Após a demissão de Marcelo Chamusca e uma semana marcada por instabilidades na busca por um novo técnico, o Botafogo entra em campo neste sábado para enfrentar o Brusque, às 19h30, no Estádio Augusto Bauer, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
+ Posse de bola, desarmes e artilheiro da Série B: saiba como o Brusque chega para enfrentar o Botafogo
O Alvinegro convive com uma sequência negativa: apenas uma vitória nos últimos jogos que fez pelo Campeonato Brasileiro. No período, somou cinco de 15 pontos possíveis e se distanciou do G4. Em Santa Catarina, o duelo se faz decisivo para as pretensões da equipe de se aproximar do pelotão de frente.
A diferença para o Sampaio Corrêa, atual 4º colocado na classificação, é de seis pontos. Já são, teoricamente, duas rodadas de diferença da zona de classificação à próxima Série A - a maior que o Alvinegro viveu neste Brasileirão.Fora de casa, a coisa fica ainda pior: o Botafogo não venceu longe do Rio de Janeiro nesta Série B. São três empates e três derrotas, com seis gols marcados e 11 sofridos. Contando apenas o desempenho como visitante, o Alvinegro seria o 17º colocado - dentro da zona de rebaixamento - da Série B.
+ Confira a classificação da Série B
Diante do objetivo de aspirar pelo G4, não há momento mais propício para buscar o fim deste "fantasma" e tentar, diante do Brusque, que possui campanha com números similares aos do Alvinegro, o primeiro triunfo longe dos próprios domínios.

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