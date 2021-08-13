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Com um a menos, Flamengo vence o Vasco de virada e entra no G-4 do Brasileiro Sub-20

Na Gávea, Cruz-Maltino sai na frente com gol de Marcos Dias, mas Rubro-Negro reverte o placar no segundo tempo com gols de Pedro Arthur e André...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 17:35
Crédito: Matheus Lima/Vasco
Em clássico carioca na abertura da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, melhor para o Flamengo. Em jogo movimentado, o clube saiu atrás, teve um atleta expulso, mas conseguiu vencer o Vasco de virada por 2 a 1. Marcos Dias abriu o placar para o Cruz-Maltino no fim do primeiro tempo, enquanto Pedro Arthur e André garantiram a vitória rubro-negra na etapa final.
+ Confira a tabela completa das Séries A e B do BrasileiroCOMO FICA A TABELA
Com o resultado, o Flamengo chegou aos 20 pontos, ultrapassou o Atlético-MG e assumiu a quarta colocação de forma provisória. O Vasco, por sua vez, fica com 16 pontos na oitava posição e pode sair do G-8 até o fim da rodada.
+ De virada, Vasco vence o Flamengo em São Januário e abre vantagem na final do Brasileirão Sub-17
PRÓXIMA RODADA
As equipes voltam a atuar no Brasileiro Sub-20 apenas na próxima semana. No sábado, 21 de agosto, o Vasco encara o América-MG, no SESC Alterosas, em Belo Horizonte. Na segunda-feira (23), será a vez do Flamengo visitar Sport, na Ilha do Retiro. Antes, os times têm compromissos pela Taça Guanabara Sub-20.

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