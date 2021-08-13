Com um a menos, Flamengo vence o Vasco de virada e entra no G-4 do Brasileiro Sub-20

Crédito: Matheus Lima/Vasco

Em clássico carioca na abertura da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, melhor para o Flamengo. Em jogo movimentado, o clube saiu atrás, teve um atleta expulso, mas conseguiu vencer o Vasco de virada por 2 a 1. Marcos Dias abriu o placar para o Cruz-Maltino no fim do primeiro tempo, enquanto Pedro Arthur e André garantiram a vitória rubro-negra na etapa final.

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Com o resultado, o Flamengo chegou aos 20 pontos, ultrapassou o Atlético-MG e assumiu a quarta colocação de forma provisória. O Vasco, por sua vez, fica com 16 pontos na oitava posição e pode sair do G-8 até o fim da rodada.

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