Com um a menos, Cruzeiro vence o Sampaio Corrêa no Maranhão

A presença do meia Giovanni, com mais ritmo de jogo, deu ao meio de campo do Cruzeiro melhor distribuição da bola, algo que faltou em várias partidas do time azul. Mas Felipão não manteve a formação com um armador o jogo inteiro, optando por três volantes mais uma vez, sem tentar segurar um estilo de jogo que equilibrava mais a equipe na defesa e principalmente no ataque. Descontrole emocional e duas expulsões O segundo tempo foi bem complicado para o Cruzeiro. O Sampaio Corrêa, indo atrás do empate, pressionava. E, com a postura reativa que Felipão voltou a ter, com três volantes, deixou a equipe mais frágil na transição da defesa para o ataque. Para piorar, Willian Pottker, em dois momentos de irresponsabilidade, tomou um cartão amarelo por uma falta. Em seguida, reclamou com a arbitragem e foi expulso. Giovanni seguiu o mau exemplo e, mesmo no banco, levou o cartão vermelho. A Raposa ficou descontrolada na etapa final de jogo, reclamando muito e se esquecendo de jogar. Arbitragem virou alvo das duas equipes O trio comandado por Paulo Henrique Schleich Vollkopf não agradou ao Cruzeiro, nem ao Sampaio Corrêa. As duas equipes reclamavam de cada marcação de campo. A Raposa questionou as expulsões de Pottker e Giovanni e os maranhenses de uma suposta penalidade não marcada, do zagueiro Paulo. No sufoco, o Cruzeiro consegue os três pontos Jogando com dez jogadores desde os cinco minutos do segundo tempo, a Raposa sofreu pressão do Sampaio Corrêa, que não virou o jogo pela incompetência do seu ataque, que chegava na área celeste, mas não conseguir arrematar ao gol de Fábio. Assim, a equipe de Felipão volta a vencer na Série B e segue lamentando os pontos “bobos” perdidos, que poderiam lhe garantir o acesso. Próximos jogos A Raposa volta a campo na quarta-feira, 13 de janeiro, às 21h30, contra o Oeste, no Independência. Já o Bolívia Querida joga na terça-feira, 12, às 19h15, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​SAMPAIO CORRÊA 0 X 1 CRUZEIROData e horário: 08/01/2021, às 21h​Local: Castelão, em São Luís (MA)Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Cícero Alessandro de Souza (MS)Cartões amarelos: Willian Pottker(CRU), Filipe Machado (CRU), Eloir(SAM), Fábio (CRU)Cartões vermelhos: Willian Pottker(CRU), Giovanni(CRU)Gol: William Pottker, aos 3’-1ºT(0-1)