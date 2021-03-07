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futebol

Com um a menos, Bragantino sustenta empate contra o Guarani em Campinas

Massa Bruta ainda saiu na frente com Eric Ramires, mas Rafael Costa empatou em lance que gerou reclamação intensa dos visitantes...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 17:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 17:03
Crédito: Equipes se enfrentaram no Brinco de Ouro da Princesa (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Jogando nesse domingo (7) no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, Guarani e Bragantino empataram por 1 a 1 em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O resultado construído no duelo onde Aderllan foi expulso na reta final da primeira etapa aconteceu graças aos gols de Eric Ramires para o Braga e Rafael Costa, de pênalti, para o Bugre.>Como ficou a tabela de classificação do Campeonato PaulistaESTRATÉGIAS DEFINIDAS
Ficou bem claro desde o início da partida que seria o Braga a equipe responsável por exercer maior pressão ofensiva na base do trabalho com a bola nos pés durante período mais extenso de tempo enquanto o Bugre buscaria a velocidade de transição para surpreender o sistema defensivo adversário. Entretanto, no aspecto das finalizações, nenhuma das duas ideias conseguia se sobressair para fazer Gabriel Mesquita ou Cleiton trabalhar de maneira realmente vistosa. Tanto é que, na batida mais perigosa, Bruno Silva botou efeito na bola e viu Cleiton pular bonito para encaixar de maneira segura.
LÁ E CÁ
Tentando sem sucesso envolver a equipe de Campinas acelerando o jogo, foi em uma bola alçada na área onde Jan Hurtado usou bem o corpo que o Bragantino conseguiu marcar o primeiro tento da partida. Depois de cruzamento onde o centroavante venezuelano matou no peito e botou no chão, ele ajeitou para Eric Ramires que bateu de perna esquerda para marcar.
Porém, antes do fim da etapa inicial, um lance que gerou intensa reclamação dos visitantes ocorreu quando Aderllan tocou com o braço na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti pro Guarani. Rafael Costa foi pra bola e bateu firme onde, mesmo Cleiton caindo no canto, não evitou a igualdade.
QUEM TÁ COM UM A MENOS?
Apesar da vantagem numérica, os anfitriões tiveram nítidas dificuldades para "acuar" o oponente e criar um nível de pressão para incessantemente o gol. Na verdade, depois dos 20 minutos, o Bragantino foi quem conseguiu, diante das mudanças feitas, gerenciar o jogo de maneira semelhante ao que fazia em boa parte da primeira etapa.
Claudinho até assustou em duas batidas para o gol enquanto Matheus Souza, em chute da entrada da área, fez Cleiton participar em uma das poucas oportunidades na partida. Todavia, nada suficiente para decretar um vencedor no confronto em Campinas.FICHA TÉCNICA​GUARANI 1 x 1 BRAGANTINO
Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)Data e hora: 07/03/2021 - 15h (de Brasília)Árbitro: Adriano de Assis MirandaAssistentes: Daniel Luis Marques e Vladimir Nunes da SilvaVAR: Flavio Rodrigues de Souza​Cartões amarelos: Tony (GUA) / Claudinho, Artur (BRA)Cartões vermelhos: Aderllan (BRA)
GOLS: Eric Ramires (44'/1°T) (0-1), Rafael Costa (52'/1°T) (1-1)
GUARANI (Técnico: Allan Aal)
Rafael Mesquita; Ludke (Éder Sciola, aos 30'/2°T), Romércio, Airton e Bidu; Bruno Silva, Tony, Índio (Rodrigo Andrade, aos 22°/2°T), Andrigo e Renanzinho (Matheus Souza, aos 22'/2°T); Rafael Costa (Júlio César, aos 30'/2°T).
BRAGANTINO (Técnico: Mauricio Barbieri)
Cleiton; Aderllan, Fabricio Bruno, Léo Realpe e Edimar; Raul, Eric Ramires (Jadsom, aos 45'/2°T) e Claudinho; Helinho (Cuello, aos 45'/2°T), Leandrinho (Weverton, no intervalo) e Jan Hurtado (Artur, aos 22'/2°T).

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