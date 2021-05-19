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Com três zagueiros e surpresas, Flamengo está escalado para enfrentar a LDU; veja o time!

Pela quinta rodada do Grupo G, Flamengo e LDU se enfrentam nesta quarta, às 21h...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 19:52

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 19:52
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está definido para enfrentar a LDU, nesta quarta a partir das 21h, no Maracanã, pela Libertadores. O técnico Rogério Ceni preparou novidades para o confronto, escalando três zagueiros - Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana - e Matheuzinho e Vitinho entre os titulares. Confira a escalação!A escalação rubro-negra será a seguinte diante da LDU: Gabriel Batista, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana; Matheuzinho, Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Vitinho, Gabigol e Pedro. Acompanhe o tempo real do confronto aqui!
Os desfalques ficam por conta de Rodrigo Caio (poupado), Diego Alves, César, Renê e Thiago Maia. O Rubro-Negro pode assegurar o primeiro lugar do grupo e, de quebra, seguir na busca pela liderança geral do torneio em caso de vitória.

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