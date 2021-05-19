Com três zagueiros e surpresas, Flamengo está escalado para enfrentar a LDU; veja o time!

O Flamengo está definido para enfrentar a LDU, nesta quarta a partir das 21h, no Maracanã, pela Libertadores. O técnico Rogério Ceni preparou novidades para o confronto, escalando três zagueiros - Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana - e Matheuzinho e Vitinho entre os titulares. Confira a escalação!A escalação rubro-negra será a seguinte diante da LDU: Gabriel Batista, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana; Matheuzinho, Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Vitinho, Gabigol e Pedro. Acompanhe o tempo real do confronto aqui!