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Com três mudanças no time titular, Fluminense está escalado para enfrentar o Junior Barranquilla

Roger opta por deixar Biel como opção no banco e dá uma chance a Cazares entre os 11 iniciais. Danilo Barcelos e outro que ganha oportunidade no lugar de Egídio. Desfalques são Hudson (lesionado), Yuri (em transição), e John Kennedy (se recupera d...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 20:37

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 20:37
Crédito: Roger retornou Luiz Henrique ao time titular (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense está escalado para a quinta rodada da Libertadores, às 21h30 (de Brasília), contra o Junior Barranquilla (COL). Para a partida que será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, Roger Machado fez três mudanças no time principal. Assim, Luiz Henrique retoma a titularidade enquanto Gabriel Teixeira vira opção no banco. Além disso, Cazares ganha uma chance de começar jogando no lugar de Nenê, da mesma forma que Danilo Barcelos; Egídio fica entre os reservas.
> Veja quando será o próximo jogo do Flu na LibertadoresPortanto, o Flu terá Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yago Felipe, Martinelli e Cazares; Luiz Henrique, Fred e Kayky.
O Junior Barranquilla também já está definido. Logo, a equipe terá Viera; Viáfara, Rosero Valencia, Ditta e Fuentes; Vásquez e Didier Moreno; Daniel Moreno, Pajoy e Cetre; Carmelo Valencia.
Entre os relacionados, mais uma vez a comissão técnica preferiu por não convocar o volante André para a partida. O goleiro Pedro Rangel, que vinha sendo acionado para a relação, fica fora desta vez, assim como o atacante Lucca. Já entre os suplentes, Roger repete o planejamento que fez contra o Santa Fe e deixa David Braz com a vaga de Matheus Ferraz.
+ GALERIA: relembre os gols mais marcantes de Fred pelo Fluminense
Confira os relacionados para a partida: Os desfalques seguem os mesmos dos últimos jogos: Hudson (lesionado), Yuri (em transição) e John Kennedy (se recupera da infecção pela Covid-19).
O árbitro Roberto Tobar (CHI) apitará o jogo desta noite. Ele será auxiliado por Christian Schimann (CHI) e Claudio Rios (CHI).

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