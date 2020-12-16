Com três jogadores suspensos, Ricardo Sá Pinto tenta fazer o Vasco vencer novamente

Depois do empate com o Fluminense, o próximo desafio do Vasco é contra o Santos, neste domingo. E para fazer o Vasco voltar a vencer, o técnico Ricardo Sá Pinto vai fazendo ajustes na equipe, mas terá três substituições obrigatórias a fazer: estão suspensos Neto Borges, Gil e Talles Magno.Pela produtividade no clássico - quando entrou no segundo tempo -, Talles poderia ser titular. Se ele está indisponível, a manutenção de Torres é possível. No meio-campo, o substituto de Gil deverá ser Andrey. Já na lateral esquerda, a entrada de Henrique deverá se confirmar.