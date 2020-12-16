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Com três jogadores suspensos, Ricardo Sá Pinto tenta fazer o Vasco vencer novamente

Última vitória do Cruz-Maltino foi há mais de um mês, e Neto Borges, Leonardo Gil e Talles Magno estão suspensos pela sequência de cartões amarelos...
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Publicado em 

16 dez 2020 às 18:53

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:53

Crédito: Vasco tenta evoluir para conseguir escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco
Depois do empate com o Fluminense, o próximo desafio do Vasco é contra o Santos, neste domingo. E para fazer o Vasco voltar a vencer, o técnico Ricardo Sá Pinto vai fazendo ajustes na equipe, mas terá três substituições obrigatórias a fazer: estão suspensos Neto Borges, Gil e Talles Magno.Pela produtividade no clássico - quando entrou no segundo tempo -, Talles poderia ser titular. Se ele está indisponível, a manutenção de Torres é possível. No meio-campo, o substituto de Gil deverá ser Andrey. Já na lateral esquerda, a entrada de Henrique deverá se confirmar.
O Vasco poderia ter uma opção a mais tanto na defesa quanto no setor central. Mas Riquelme e Bruno Gomes, normalmente reservas, estão servindo à Seleção Brasileira Sub-20. O último jogo do torneio quadrangular que está sendo disputado na Granja Comary, em Teresópolis, será na sexta-feira.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Há tempo hábil de eles participarem da partida pelo Cruz-Maltino, mas é improvável. A chance de eles serem titulares é menor ainda. Vale o registro, porém, que Sá Pinto elogiou a atuação do Cruz-Maltino diante do Fluminense.

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