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Com três gols sobre o Cruzeiro, Chay, do Botafogo, entra na seleção da rodada na Série B

Meia balançou as redes três vezes diante da Raposa, pelo Brasileirão, e marcou presença na escalação da galera da 11ª rodada...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 21:21

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 21:21
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A atuação de Chay contra o Cruzeiro não passou despercebida. O jogador foi o único representante do Botafogo na "Seleção da Galera" da 11ª rodada da Série B do Brasileirão. O time foi divulgado na tarde desta quinta-feira, nas redes sociais da competição.
+ Resultados expressivos no sub-20 e postura: entenda porque o Botafogo deu uma chance a Ricardo Resende
O camisa 14 foi o único representante do Alvinegro entre todas as votações. Chay entrou como melhor meia da rodada ao lado de Felipe Gedoz, do Remo. O Cruzeiro teve Marcelo Moreno e Lucas Ventura na escalação.Chay é o artilheiro do Botafogo na temporada, com sete gols marcados. O atleta é uma das armas do Alvinegro para enfrentar o Brusque, neste sábado, pela 12ª rodada do torneio, no Estádio Augusto Bauer.
+ Veja a tabela da Série B
Na 12ª colocação, o Botafogo tem 13 pontos e está a seis do Goiás, primeiro clube no G4.

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