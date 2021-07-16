Com três gols sobre o Cruzeiro, Chay, do Botafogo, entra na seleção da rodada na Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A atuação de Chay contra o Cruzeiro não passou despercebida. O jogador foi o único representante do Botafogo na "Seleção da Galera" da 11ª rodada da Série B do Brasileirão. O time foi divulgado na tarde desta quinta-feira, nas redes sociais da competição.

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O camisa 14 foi o único representante do Alvinegro entre todas as votações. Chay entrou como melhor meia da rodada ao lado de Felipe Gedoz, do Remo. O Cruzeiro teve Marcelo Moreno e Lucas Ventura na escalação.Chay é o artilheiro do Botafogo na temporada, com sete gols marcados. O atleta é uma das armas do Alvinegro para enfrentar o Brusque, neste sábado, pela 12ª rodada do torneio, no Estádio Augusto Bauer.

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