Com três gols no primeiro tempo, Real Madrid vence o Cádiz e encosta na liderança do Espanhol

Nesta quarta-feira, o Cádiz recebeu o Real Madrid no Estádio Ramon de Carranza, na cidade de Cádiz, para disputa da 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terminou com vitória merengue por 3 a 0, com dois gols de Karim Benzema e um de Álvaro Odriozola.
PÊNALTI O Real Madrid foi ao ataque na primeira etapa, e pressionou o Cádiz até que, aos 28 minutos, Vinícius Júnior foi derrubado por Isaac Carcelén dentro da área. Com o pênalti assinaldo, Karim Benzema foi para a cobrança, e abriu o placar para a equipe da capital.
AMPLIOUApós abrir o placar no Ramon de Carranza, o Real Madrid seguiu no campo ofensivo para buscar ampliar. Dessa forma, o ataque foi bem formado, e Benzema, autor do primeiro gol, deu a assistência para o gol de Álvaro Odriozola aos 33 minutos.
MAIS UMO Real Madrid, já bem consolidado antes do final da primeira etapa, buscou mais um gol, dessa vez aos 40 minutos. Em cruzamento de Casemiro para a área, Karim Benzema pulou para, pela segunda fez, marcar na partida, colocando um 3 a 0 no placar.
SEGUNDO TEMPO MORNODurante o restante da partida, o Real Madrid, que já estava confortável com o placar de 3 a 0, conseguiu administrar o resultado. A equipe do Cádiz, porém, conseguiu criar finalizações e chances de ataque, mas errava a mira, não acertando o gol.
SEQUÊNCIAO Cádiz enfrenta o Real Valladolid às 11:15h (de Brasília) deste sábado. O Real Madrid também atua no sábado, mas às 16h (de Brasília), contra o Real Bétis.