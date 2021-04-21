  • Com três gols no primeiro tempo, Real Madrid vence o Cádiz e encosta na liderança do Espanhol
futebol

Com três gols no primeiro tempo, Real Madrid vence o Cádiz e encosta na liderança do Espanhol

Vitória do Real Madrid por 3 a 0 faz a equipe merengue empatar em pontos com o Atlético de Madrid...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 18:52
Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
Nesta quarta-feira, o Cádiz recebeu o Real Madrid no Estádio Ramon de Carranza, na cidade de Cádiz, para disputa da 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terminou com vitória merengue por 3 a 0, com dois gols de Karim Benzema e um de Álvaro Odriozola.
Veja a tabela do EspanholPÊNALTIO Real Madrid foi ao ataque na primeira etapa, e pressionou o Cádiz até que, aos 28 minutos, Vinícius Júnior foi derrubado por Isaac Carcelén dentro da área. Com o pênalti assinaldo, Karim Benzema foi para a cobrança, e abriu o placar para a equipe da capital.
AMPLIOUApós abrir o placar no Ramon de Carranza, o Real Madrid seguiu no campo ofensivo para buscar ampliar. Dessa forma, o ataque foi bem formado, e Benzema, autor do primeiro gol, deu a assistência para o gol de Álvaro Odriozola aos 33 minutos.
MAIS UM​O Real Madrid, já bem consolidado antes do final da primeira etapa, buscou mais um gol, dessa vez aos 40 minutos. Em cruzamento de Casemiro para a área, Karim Benzema pulou para, pela segunda fez, marcar na partida, colocando um 3 a 0 no placar.
SEGUNDO TEMPO MORNODurante o restante da partida, o Real Madrid, que já estava confortável com o placar de 3 a 0, conseguiu administrar o resultado. A equipe do Cádiz, porém, conseguiu criar finalizações e chances de ataque, mas errava a mira, não acertando o gol.
SEQUÊNCIAO Cádiz enfrenta o Real Valladolid às 11:15h (de Brasília) deste sábado. O Real Madrid também atua no sábado, mas às 16h (de Brasília), contra o Real Bétis.

