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futebol

Com três gols em dois jogos, Jean Carlos vira talismã do Palmeiras Sub-17

Meia saiu do banco e marcou duas vezes na vitória Alviverde diante do Atlético Goianiense na última quarta-feira...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 07:30
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Jean Carlos, meio-campista do time sub-17 do Palmeiras, vive um grande momento pelo clube no Campeonato Brasileiro. Após estrear com um gol diante do Flamengo na abertura do campeonato e cumprir suspensão no segundo jogo, o volante do Verdão marcou mais dois gols na vitória alviverde por 3 a 1 sobre o Atlético Goianiense, no Allianz Parque.Saindo do banco de reservas aos 9 minutos da segunda etapa, Jean balançou a rede duas vezes e garantiu a vitória palestrina. O primeiro gol, de falta, aconteceu com uma bela cobrança fechada direto para a meta adversária. Já o segundo, surgiu no rebote da boa jogada individual de Luis Guilherme.
– Estou muito feliz pelo momento. Começamos bem e abrimos o placar. Depois eles perderam um jogador e o jogo foi acontecendo para nós. Entrar e fazer dois gols é muito gratificante. Ainda mais depois de errar na minha última partida e ter que cumprir suspensão. São gols que dão confiança – disse o atleta.Meia da geração 2004, o jovem estava sem atuar oficialmente desde antes do início da pandemia da Covid-19 e rapidamente caiu nas graças da torcida com o bom desempenho neste início de temporada. Volante de muita personalidade, taticamente ajuda seus colegas tanto na fase defensiva, quanto na ofensiva. Marca registrada nas categorias de base do Verdão, os atletas com esse tipo de característica ganham cada dia mais espaço no futebol moderno.
Com seis pontos conquistados em três partidas disputadas, o Palmeiras volta a campo novamente no dia 28/05 (sexta-feira), às 15h (horário de Brasília), contra o Ceará, no CT do Vozão, com transmissão da CBF TV. Na terceira colocação do Grupo A, Jean Carlos analisou a sequência da competição, ressaltando a fator da ansiedade.
– Temos que manter o foco 100%, sem vacilar. A ansiedade pela estreia nos atrapalhou e nos tirou pontos no primeiro jogo. Não podemos deixar acontecer. Temos tudo para fazer um bom campeonato e, se Deus quiser, buscar esse título – finalizou.

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