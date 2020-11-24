Com três gols de Kayky, Fluminense bate o Porto Vitória e se classifica na Copa do Brasil sub-17

Crédito: Fluminense vence o Porto Vitória e está segunda fase da Copa do Brasil sub-17 (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense fez a sua estreia pela Copa do Brasil sub-17, na tarde desta terça, no estádio das Laranjeiras e bateu o Porto Vitória por 3 a 1, de virada. Com o resultado, o Tricolor garantiu uma vaga na oitavas de finais da competição. Gustavo abriu o placar para a equipe capixaba ainda no primeiro tempo, mas Kayky fez um hat-trick na etapa final e sacramentou a classificação.

No primeiro tempo, o Fluminense começou melhor na partida, pressionando e com moral após ter garantido uma vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria. Logo aos 4 minutos, João Neto cobrou falta com categoria e acertou a trave direita do goleiro Ramon.

Contudo, foi o time capixaba que saiu na frente aos 9. Em rápida jogada de contra-ataque, Igor recebeu, entrou na área, driblou o goleiro e tocou por cima para Gustavo abrir o placar de cabeça. A partir disso, o Flu não conseguiu repetir o volume e a intensidade do início da partida e terminou os primeiros 45 minutos atrás no placar.

Na etapa final, a equipe carioca voltou melhor e conseguiu empatar com o camisa 7, Kayky, que estava em uma tarde inspirada. O jogador entrou com velocidade na área, fez uma bonita tabela com João Neto, e tocou na saída do arqueiro adversário.

O Tricolor seguia pressionando e quase virou com Gustavo Lobo. Até que aos 28, a estrela de Kayky voltou a brilhar e o jovem fez uma linda jogada e bateu de perna esquerda para colocar o Fluminense na frente. Por fim, aos 39, Matheus Martins dividiu com Raphael e tocou para o camisa 7, que driblou dois adversários e sacramentou a classificação com um bonito gol.