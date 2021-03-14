Com três gols de Cristiano Ronaldo em 32 minutos, Juventus vence o Cagliari pelo Italiano

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Neste domingo, o Cagliari recebeu a Juventus na Sardegna Arena, em Cagliari pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terminou com o resultado de 3 a 1 para a Juve, que viu Cristiano Ronaldo marcar três gols em 32 minutos, enquanto Giovanni Simeone descontou para o time da casa.

Veja a tabela do ItalianoROBOZÃO​Já no início da partida, a Juventus tratou de pressionar o Cagliari, e foi efetiva em tal quesito. Aos dez minutos, a equipe chegou ao ataque e, em cruzamento feito por Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo foi quem subiu para cabecear e marcar.

PÊNALTINa frente do placar, a Juventus não parou de atacar os seus adversários, e uma nova oportunidade surgiu quando o goleiro Cragno derrubou Cristiano Ronaldo na área. Na cobrança de pênalti, o craque português tratou de colocar a bola para dentro da rede.

HAT-TRICKA onda de pressão feita pela Juventus seguiu ainda durante a primeira etapa, e o nome do jogo era, sem dúvidas Cristiano Ronaldo. Federico Chiesa achou o português e, pela terceira vez na partida, CR7 fez um gol para Juve. Aos 32 minutos, foram três gols anotados para o camisa 7.

DIMINUIUO segundo tempo começou diferente, e quem conseguiu marcar não foi a Juventus, mas sim o Cagliari. Com assistência de Gabriele Zappa, a bola chegou em Giovanni Simeone, que conseguiu descontar para a equipe da casa no único gol do time na partida.