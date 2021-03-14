Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com três gols de Cristiano Ronaldo em 32 minutos, Juventus vence o Cagliari pelo Italiano
futebol

Com três gols de Cristiano Ronaldo em 32 minutos, Juventus vence o Cagliari pelo Italiano

Craque português consegue hat-trick ainda na primeira etapa e ajuda a sua equipe na luta pelo topo da tabela italiana...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 15:55
Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
Neste domingo, o Cagliari recebeu a Juventus na Sardegna Arena, em Cagliari pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terminou com o resultado de 3 a 1 para a Juve, que viu Cristiano Ronaldo marcar três gols em 32 minutos, enquanto Giovanni Simeone descontou para o time da casa.
Veja a tabela do ItalianoROBOZÃO​Já no início da partida, a Juventus tratou de pressionar o Cagliari, e foi efetiva em tal quesito. Aos dez minutos, a equipe chegou ao ataque e, em cruzamento feito por Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo foi quem subiu para cabecear e marcar.
PÊNALTINa frente do placar, a Juventus não parou de atacar os seus adversários, e uma nova oportunidade surgiu quando o goleiro Cragno derrubou Cristiano Ronaldo na área. Na cobrança de pênalti, o craque português tratou de colocar a bola para dentro da rede.
HAT-TRICKA onda de pressão feita pela Juventus seguiu ainda durante a primeira etapa, e o nome do jogo era, sem dúvidas Cristiano Ronaldo. Federico Chiesa achou o português e, pela terceira vez na partida, CR7 fez um gol para Juve. Aos 32 minutos, foram três gols anotados para o camisa 7.
DIMINUIUO segundo tempo começou diferente, e quem conseguiu marcar não foi a Juventus, mas sim o Cagliari. Com assistência de Gabriele Zappa, a bola chegou em Giovanni Simeone, que conseguiu descontar para a equipe da casa no único gol do time na partida.
SEQUÊNCIA​O Cagliari enfrenta, às 14h (de Brasília) de sábado, o Spezia. A Juventus enfrenta, às 11h (de Brasília) do próximo domingo, o Benevento. As duas partidas são válidas pela 28ª rodada do Campeonato Italiano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados