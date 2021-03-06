Com três de Lewandowski, Bayern vira pra cima do Borussia e reassume ponta do Alemão

Crédito: Em jogo movimentado, Bayern vira no final e reassume a liderança do Alemão. ANDREAS GEBERT / POOL / AFP

Neste sábado, o Bayern de Munique recebeu o Borussia Dortmund no Allianz Arena, pela 24ª rodada da Bundesliga. Em clássico com seis gols, Borussia saiu na frente com dois gols de Haaland, no entanto, Lewandowski marcou três vezes e ajudou o Bayern a virar a partida.

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O Borussia Dortmund começou extremamente eficaz no início da partida. Com muito ímpeto ofensivo e sem se intimidar pelo Bayern, logo aos dois minutos, Haaland acertou finalização de fora da área para abrir o placar. Aos oito, depois de boa trama com Reus, Hazard entrou em profundidade e tocou para Haaland, de novo, marcar na segunda finalização do Borussia no jogo.

LEWA ENTRA EM AÇÃO

Após sofrer dois gols nos primeiros oito minutos, o Bayern finalmente reagiu. E com a lei do ex mais clássica da Alemanha. Ganhando uma oportunidade entre os titulares, Sané fez linda jogada pela direita e chutou cruzado para Lewandowski completar e diminuir o marcador.

BAYERN EMPATA

Já no final da primeira etapa, o Bayern conseguiu reencontrar seu tradicional volume de jogo. Assim, Coman fez jogada individual pela esquerda, invadiu a área e foi tocado ingenuamente por Dahoud. Após análise do VAR, a arbitragem confirmou o pênalti e Lewandowski bateu bem para empatar.

LESÕES PREOCUPAM

Ambas as equipes perderam jogadores importantes durante a segunda etapa. Pelo lado do Borussia, em dividida com Boateng, Haaland levou a pior e foi substituído com dores no tornozelo. Já pelo Bayern, o próprio Boateng, alguns minutos depois, sentiu a posterior da coxa - sozinho - e teve que ir para o banco. Assim, da forma que foi a jogada, o lance do zagueiro preocupa mais para as próximas partidas.

VIRADA ESPETACULAR

O Bayern pressionou em todo o segundo tempo, no entanto, foi só aos 42 que conseguiu a virada. Depois que Meunier afastou mal a bola, Goretzka acertou chutaço de primeira para marcar o terceiro da equipe mandante. Entretanto, aos 45, Alphonso Davies fez passe diagonal, Sané abriu o porta luz e Lewandowski finalizou para emplacar seu hat-trick na partida. Com isso, o atacante polonês chegou a 31 gols em 23 jogos disputados na Bundesliga.

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