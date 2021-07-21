Com treino tático, Corinthians segue preparação para encarar o Cuiabá

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treinamento preparatório para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro visitará o Cuiabá na próxima segunda, às 20h, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Antes da atividade do dia, o técnico Sylvinho levou os atletas à sala de preleção do centro de treinamento e passou vídeos e conceitos a eles. Depois, o preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento no Campo 1.

Em seguida, Sylvinho preparou uma atividade de rondo (pequenos trabalhos de passe e marcação em espaço reduzido). Houve também um treinamento tático no Campo 2 e, por fim, os zagueiros fizeram um exercício específico para a posição com os auxiliares Alex Meschini e Fernando Lázaro enquanto os atacantes trabalharam cruzamento e finalização.