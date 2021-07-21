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futebol

Com treino tático, Corinthians segue preparação para encarar o Cuiabá

Elenco participou de atividades de rondo e também um treinamento específico para cada posição de olho no próximo adversário. Partida acontece na próxima segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 14:43

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 14:43

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treinamento preparatório para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro visitará o Cuiabá na próxima segunda, às 20h, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Antes da atividade do dia, o técnico Sylvinho levou os atletas à sala de preleção do centro de treinamento e passou vídeos e conceitos a eles. Depois, o preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento no Campo 1.
Em seguida, Sylvinho preparou uma atividade de rondo (pequenos trabalhos de passe e marcação em espaço reduzido). Houve também um treinamento tático no Campo 2 e, por fim, os zagueiros fizeram um exercício específico para a posição com os auxiliares Alex Meschini e Fernando Lázaro enquanto os atacantes trabalharam cruzamento e finalização.
Os atletas voltam às atividades nesta quinta-feira, novamente pela manhã, para o terceiro dia de treinamentos desta semana. Serão mais três treinos para Sylvinho preparar a equipe para a próxima rodada do Brasileirão. Atualmente, o Corinthians ocupa a 12ª rodada com 14 pontos em 12 rodadas disputadas.

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