Com treino tático, Corinthians fecha preparação para pegar o Peñarol; veja provável time e relacionados

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians encerrou sua preparação para o segundo compromisso válido pela Copa Sul-Americana. No CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes de encarar o Peñarol, nesta quinta, às 19h15, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da primeira fase da competição.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Antes da ida ao gramado para iniciar os trabalhos, o técnico Vagner Mancini apresentou um vídeo ao grupo de atletas sobre o Peñarol-URU.

No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), os jogadores realizaram o aquecimento. Na sequência, no Campo 3 (Roberto Rivellino), Mancini organizou um treino tático para ajustar a equipe que começará a partida desta quinta-feira. O treinador orientou bastante seus comandados ao longo da atividade.Na sequência, o técnico corintiano preparou um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas com os atletas, como tem sido recorrente. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Xavier, que foi titular na partida contra o River Plate-PAR, na última semana, nem sequer foi relacionado para pegar o Peñarol-URU. Sendo assim, Gabriel deve ficar com a posição de primeiro volante ao lado de Camacho.

Um provável Corinthians para esta quinta-feira é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel e Camacho; Léo Natel (Gustavo Mosquito), Luan e Otero; Jô.

Após o treino, os atletas ficam concentrados no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT, até a saída para o estádio. Na última terça, toda a delegação realizou exames RT-PCR para a detecção de Covid-19 e os resultados foram negativos.

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