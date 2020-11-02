Com trauma na bacia, Talles Magno é dúvida para jogo do Vasco contra o Caracas, na quarta-feira

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco pode ter um desfalque importante no jogo contra o Caracas (VEN), nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. O atacante Talles Magno, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Goiás, no último domingo, está em tratamento de um trauma na bacia e, assim, é dúvida para a partida.Confira a nota divulgada pelo site oficial do Cruz-Maltino:

"O atleta Talles Magno sofreu um trauma na região da bacia, próxima ao abdômen, no jogo contra o Goiás, e iniciou o tratamento já no vestiário. Manterá o tratamento intensivo durante a viagem e será reavaliado nas próximas horas pelo departamento médico do Vasco da Gama."

Nestas segunda e terça-feira, as atividades do time comandado por Ricardo Sá Pinto são em Goiânia (GO). Em seguida, a delegação vascaína segue para a capital venezuelana. Talles, apesar da pancada e das dores, permaneceu com o grupo.