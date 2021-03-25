Com tranquilidade, Flamengo vence clássico contra o Botafogo no Carioca

Rodrigo Muniz abriu caminho para a vitória do Flamengo sobre o Botafogo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Ainda atuando sem os principais nomes do elenco profissional, o Flamengo venceu o Botafogo nesta quarta-feira (24), no Nilton Santos, e assumiu a liderança da Taça Guanabara. A vitória por 2 a 0 veio com mais um gol de Rodrigo Muniz - artilheiro do Carioca -, que entrou no lugar do Pedro ainda no primeiro tempo, e outro de Hugo Moura, já nos minutos finais do clássico no Nilton Santos.

O Flamengo demonstrou estar mesmo em outro patamar em relação ao rival, que, em início de trabalho com o técnico Marcelo Chamusca, ainda precisa de ajustes. Apesar de alguns sustos na etapa final, o Rubro-Negro teve o controle da partida no Nilton Santos, mas também desperdiçou várias oportunidades.

No próximo sábado, às 21h05, o Flamengo visita o Boavista. O Botafogo, por sua vez, enfrenta o Nova Iguaçu, também como visitante, no domingo, às 18h. As duas partidas pelo Estadual serão em Bacaxá, no Estádio Elcyr Resende.

O JOGO

A bola esteve nos pés alvinegros nos primeiros cinco minutos de jogo, mas a tranquilidade do Botafogo acabou por aí. De maneira natural, o Flamengo, com reservas, assumiu o controle das ações ofensivas e passou a atuar no campo do rival, pressionando imediatamente após perder a bola e, assim, evitando os contra-ataques. As chances de gol, contudo, demoraram um pouco a aparecer

A primeira foi ao 20 minutos, com Rodrigo Muniz chutando por cima da meta após subida de Matheuzinho. O atacante entrou aos 10 minutos, substituindo Pedro, com dores, e deu continuidade à ótima fase. Aos 23, a zaga do Botafogo não conseguiu afastar e Benevenuto perdeu no corpo para o atacante, que tocou na saída do goleiro Douglas Borges, fazendo seu quinto gol no Carioca.

A superioridade do Flamengo ficou ainda mais visível a partir do gol, apesar do primeiro tempo ter terminado com a vantagem mínima, Michael, que teve boa atuação, obrigou Douglas Borges a fazer duas boas defesas. Se o Botafogo não finalizou nenhuma vez, o Rubro-Negro chutou nove vezes antes do intervalo.

A presença de Zé Welison na entrada da área, com bons desarmes, foi, ao lado da atuação de Douglas Borges, o que salvou o Botafogo. Assim, Chamusca não perdeu tempo e voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Entraram Ronald e Felipe Ferreira. Aos 13, nova alteração, com Kayque entrando no jogo.

O Fla ainda teve chances de ampliar, com João Gomes acertando o travessão e parando em Douglas Borges, antes dos três minutos. Depois, dando maior intensidade à marcação, dificultando a saída de bola rival, o Botafogo entrou no jogo, ameaçando o adversário nas bolas paradas. Na melhor chance, Hugo defendeu o chute de Babi e Renê, no carrinho, evitou o gol em cima da linha.