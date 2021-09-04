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Com todos os reforços em campo, Corinthians treina visando o Juventude

Carlos Miguel, João Pedro, Giuliano, Renato Augusto, Willian e Roger Guedes participaram da atividade deste sábado (4), no CT Joaquim Grava...
LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 14:40

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 14:40

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
As seis contratações do Corinthians na temporada estiveram presentes durante o treinamento deste sábado (4), pela manhã, no CT Joaquim Grava. O goleiro Carlos Miguel, o lateral-direito João Pedro, o meia Wilian e o atacante Roger Guedes trabalharam durante toda a atividade, além da dupla Giuliano e Renato Augusto, que já estrearam pelo clube.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO Timão segue visando o Juventude, próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (7), às 21h30, na Neo Química Arena, e pode ter boa parte desses reforços em campo. Willian e Roger tem demonstrado bom preparado físico. O meio-campista fez toda a pré-temporada europeia com o Arsenal, enquanto o atacante, embora não jogue desde dezembro, fez preparação física particular no período em que esteve parado.
Carlos e João Pedro até podem ser relacionados, mas são sombras para dois atletas importantes no elenco, o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner.
No treinamento que iniciou o fim de semana sem jogos para o Corinthians inciou comandado pelo auxiliar-técnico Doriva, que promoveu uma atividade de perde-pressiona.
Na sequência, o comandante corintiano Sylvinho realizou uma atividade tática em campo reduzido, com orientação aos atletas do ataque pressionarem os da defesa.
Por fim, houve um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas.
O elenco corintiano volta aos treinamentos na manhã deste domingo (5), e encerra a preparação para encarar o Juventude na segunda-feira (6).

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