Com titulares em campo, Renato comanda treino tático do Flamengo de olho no ABC

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O técnico Renato Gaúcho comandou na tarde desta terça-feira o penúltimo treino do Flamengo antes de enfrentar o ABC, pela Copa do Brasil. A partida, válida pelo jogo de ida das oitavas de final, será na quinta-feira, às 20h, no Maracanã.

+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continenteApós realizarem trabalho regenerativo na reapresentação de segunda-feira, os jogadores titulares voltaram a campo e participaram da atividade em campo reduzido com o restante do elenco. Nas redes sociais, o Flamengo divulgou um vídeo com um gol de Diego no treino. Recuperado do desgaste muscular, que o tirou do jogo contra o São Paulo no fim de semana, o lateral Isla também participou normalmente da atividade e volta a ficar a disposição de Renato Gaúcho. Os únicos desfalques são Piris da Motta e César.

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Renato Gaúcho terá ainda o treino de quarta-feira para decidir o time que entrará em campo diante do ABC. Apesar de ressaltar a importância da partida e da competição, existe a possibilidade de o treinador poupar alguns jogadores e escalar um time misto.