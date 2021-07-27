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futebol

Com titulares em campo, Renato comanda treino tático do Flamengo de olho no ABC

Rubro-Negro se prepara para enfrentar clube potiguar, nesta quinta-feira, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 18:53

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 18:53

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O técnico Renato Gaúcho comandou na tarde desta terça-feira o penúltimo treino do Flamengo antes de enfrentar o ABC, pela Copa do Brasil. A partida, válida pelo jogo de ida das oitavas de final, será na quinta-feira, às 20h, no Maracanã.
+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continenteApós realizarem trabalho regenerativo na reapresentação de segunda-feira, os jogadores titulares voltaram a campo e participaram da atividade em campo reduzido com o restante do elenco. Nas redes sociais, o Flamengo divulgou um vídeo com um gol de Diego no treino. Recuperado do desgaste muscular, que o tirou do jogo contra o São Paulo no fim de semana, o lateral Isla também participou normalmente da atividade e volta a ficar a disposição de Renato Gaúcho. Os únicos desfalques são Piris da Motta e César.
+ Com atrativos além do campo, Copa do Brasil recebe atenção especial de Flamengo e Renato Gaúcho
Renato Gaúcho terá ainda o treino de quarta-feira para decidir o time que entrará em campo diante do ABC. Apesar de ressaltar a importância da partida e da competição, existe a possibilidade de o treinador poupar alguns jogadores e escalar um time misto.
Flamengo e ABC medem forças às 20h de quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta será na próxima semana, no Rio Grande do Norte. Vale lembrar que não há gol qualificado na competição.

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