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Com titulares em campo, Flamengo encerra preparação para encarar o Defensa; veja provável escalação

Rubro-Negro receberá o Defensa y Justicia em Brasília, com público de até 15 mil pessoas, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 17:02
Crédito: Reprodução/Flamengo
O Flamengo já está com os motores aquecidos para decidir vaga na Libertadores. Nesta terça-feira, no CT do Brasiliense, o elenco de Renato Gaúcho encerrou a preparação para enfrentar o Defensa y Justicia, pela volta das oitavas de final, às 21h30 desta quarta-feira, no Mané Garrincha - com a presença de até 25% do público no estádio de Brasília.+ Fla concretiza a 11ª saída em 2021; veja a lista e os próximos da barcaRecuperados de problemas físicos, Rodrigo Caio e Bruno Henrique participaram novamente da atividade com o restante do elenco e ficam à disposição de Renato Gaúcho para o confronto. A dupla, que desfalcou o Fla nos últimos jogos, já havia treinado com bola na segunda-feira.
Com o retornos dos dois atletas, a única dúvida fica na defesa: Gustavo Henrique e Léo Pereira disputam uma vaga ao lado de Rodrigo Caio. Aprovável escalação do Flamengo é: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
Para a partida, Renato Gaúcho não poderá contar com César, Thiago Maia e Piris da Motta, que se recuperam de problemas físicos e ficaram no Rio de Janeiro.
+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento da Libertadores
Com 1-0 de margem no placar, o Rubro-Negro reencontra o Defensa y Justicia na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A equipe se garante na próxima fase com qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 a 0, o confronto será definido nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o time brasileiro.

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