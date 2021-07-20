Com titulares em campo, Flamengo encerra preparação para encarar o Defensa; veja provável escalação

Crédito: Reprodução/Flamengo

O Flamengo já está com os motores aquecidos para decidir vaga na Libertadores. Nesta terça-feira, no CT do Brasiliense, o elenco de Renato Gaúcho encerrou a preparação para enfrentar o Defensa y Justicia, pela volta das oitavas de final, às 21h30 desta quarta-feira, no Mané Garrincha - com a presença de até 25% do público no estádio de Brasília.+ Fla concretiza a 11ª saída em 2021; veja a lista e os próximos da barcaRecuperados de problemas físicos, Rodrigo Caio e Bruno Henrique participaram novamente da atividade com o restante do elenco e ficam à disposição de Renato Gaúcho para o confronto. A dupla, que desfalcou o Fla nos últimos jogos, já havia treinado com bola na segunda-feira.

Com o retornos dos dois atletas, a única dúvida fica na defesa: Gustavo Henrique e Léo Pereira disputam uma vaga ao lado de Rodrigo Caio. Aprovável escalação do Flamengo é: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Para a partida, Renato Gaúcho não poderá contar com César, Thiago Maia e Piris da Motta, que se recuperam de problemas físicos e ficaram no Rio de Janeiro.

+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento da Libertadores