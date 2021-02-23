Com titulares em campo, Corinthians inicia preparação com elenco completo para enfrentar o Inter

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O técnico Vagner Mancini contou com os titulares disponíveis para a atividade desta terça-feira (23), no CT Joaquim Grava, a penúltima visando o duelo entre Corinthians e Internacional, nesta quinta-feira (25), pela última rodada do Brasileirão, no Beira Rio, em Porto Alegre.

Salvo o lateral-esquerdo Danilo Avelar, que se recupera de uma cirurgia ligamentar no joelho desde outubro, e da dupla Fagner e Mosquito, que deixaram o campo machucado no empate em 0 a 0 contra o Vasco, no último domingo (21), pela 37ª partida do Brasileirão, na Neo Química Arena, que fizeram trabalho interno no Centro de Treinamentos corintianos, todos os jogadores disponíveis participaram da atividade desta manhã.

Na reapresentação, os titulares contra o time carioca fizeram apenas um trabalho de recuperação no interior do CT. O treinador corintiano promoveu dois tipos de trabalhos no treino. No primeiro, pequenos quadrados foram marcados no gramado para um trabalho de passe e marcação em espaços pequenos. Já no segunda atividade foi de enfrentamento também em setores reduzidos do campo.

Já sem grandes pretensões neste Brasileirão, no qual não possui mais chances de classificação à pré-Libertadores e já está promovido à Copa Sul-Americana, o Timão tende a ser mero coadjuvante no duelo contra o Colorado, vice-líder nacional e que briga com o Flamengo pela disputa do título.