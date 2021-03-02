Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com time formado por jovens, Internacional vence o Juventude na estreia do Gauchão
futebol

Com time formado por jovens, Internacional vence o Juventude na estreia do Gauchão

Na busca pelo troféu que não conquista desde 2016, Colorado garante primeiro feito na competição; comandados de Marquinhos Santos já miram reação na sequência...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 22:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 22:01
INTER ASSUSTA NOS PRIMEIROS MINUTOS E MARCA EM SEGUIDA
Sem os seus principais jogadores, que ganharam alguns dias de folga após o término do Campeonato Brasileiro, o Internacional foi a campo com alguns atletas da base diante do Juventude escalados por Fábio Matias. E a garotada não quis saber de dar chances ao adversário. Logo no começo, a melhor chance foi por parte do Colorado com Guilherme Pato cruzando para Nicolas, porém o atacante acabou não conseguindo alcançar a bola, dando tiro de meta ao goleiro Marcelo Carné.
Aproveitando o momento, a equipe continuou na pressão. E se deu bem. Aos 13 minutos, Guilherme Pato apostou corrida com Eltinho no lance para finalizar rasteiro com a bola passando por baixo do arqueiro rival. 1 a 0.
JUVENTUDE TENTA REVERTER SITUAÇÃO, MAS TEM GOL ANULADO
Com os jovens do Inter conseguindo controlar as ações em campo, os visitantes não queriam apenas ficar atrás. Sendo assim, aos 19 minutos, em uma das chegadas ao seu campo de ataque, Matheuzinho, após boa jogada individual, chegou a finalizar marcando seu tento, porém, a arbitragem acabou flagrando um impedimento no lance que resultou o gol, mantendo o placar sem alterações.
COMEÇO DE SEGUNDO TEMPO COM PRESSÃO DO JU
Na volta das equipes, com substituições para os dois lados, o alviverde reiniciou o duelo com força total. Sendo assim, nos primeiros movimentos, Cleberson e Renan Bressan já trataram de oferecer perigo ao goleiro Daniel que, em seguida, ainda fez duas lindas defesas para salvar o Inter no duelo de estreia.
MAIS MUDANÇAS EM AMBOS OS LADOS
Ainda na expectativa de tentar conquistar, ao menos, um empate, o técnico Marquinhos Santos promoveu algumas trocas como as entradas de Roberto, Marcos Vinicios e companhia, tentando colocar gás novo em campo.
Por outro lado, Fábio Matias não ficou para trás. Percebendo que o treinador rival aumentava seu poder no duelo, optou por dar chances a Tiago Barbosa e Mateus Cardorini, buscando administrar o resultado até o fim.
RETA FINAL COM EMOÇÃO
Após as trocas feitas, imaginou-se que a partida iria ganhar ritmo acelerado. Porém, de certa maneira, ganhou. Já nos acréscimos dados pelo árbitro, aos 51 minutos Matheuzinho tinha tudo para marcar o tento de igualdade, mas acabou vendo sua finalização bater na trave do camisa 1 do Colorado, dando a deixa para que o confronto fosse encerrado com vitória dos donos da casa.
FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL x JUVENTUDE - 1ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHOEstádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Data: 1º de março de 2021, às 20hÁrbitro: Douglas Schwengber da SilvaAssistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Michel StanislauCartões amarelos: João Paulo, Emerson Silva, Marquinhos Santos e Paulo Henrique (JUV); Amaya e Guilherme Pato (INT)Cartões vermelhos: -
GOLS: Guilherme Pato, 13'/1ºT (1-0).
INTERNACIONAL (Técnico: Fábio Matias)Daniel; Lucas Mazetti (Igor, aos 27'/2ºT), Pedro Henrique (Tiago Barbosa, aos 34'/2ºT), João Felix e Leo Borges; Lucas Vital (João Pedro, aos 44'/2ºT), Johnny, Guilherme Pato e Lucas Ramos; Nicolas (Amaya, no intervalo) e Vinicius Mello (Matheus Cadorini, aos 27'/2ºT).
JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)Marcelo Carné; Igor (Paulo Henrique, aos 38'/2ºT), Cleberson, Emerson e Eltinho; João Paulo, Bochecha (Renan Bressan, no intervalo) e Yago (Marcos Vinicios, aos 36'/2ºT); Matheuzinho, Capixaba (Roberto, aos 32'/2ºT) e Matheus Peixoto (Rafael Grampola, aos 36'/2ºT).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados