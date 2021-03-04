Começou mal

Com time de garotos, Vasco perde para a Portuguesa no Carioca

Cruz-Maltino apostou em equipe com várias promessas das categorias de base e terminou derrotado em pleno São Januário
Publicado em 03 de Março de 2021 às 23:20

Gabriel Pec tentou ser decisivo para o Vasco, mas não conseguiu Crédito: RAFAEL RIBEIRO/Vasco
Atuando com uma equipe formada por jogadores sub-20, o Vasco não estreou bem no Campeonato Carioca e perdeu para a Portuguesa-RJ por 1 a 0 nesta quarta-feira (3), em São Januário. O gol dos visitantes foi marcado por Dilsinho.
Apesar de ter sido apresentado na véspera, o técnico Marcelo Cabo não comandou a equipe. À beira do campo ficou o técnico do sub-20, Diogo Siston.
Em um jogo que teve a posse de bola, mas pouca intensidade, o Vasco viu a Portuguesa ser mais eficiente para aproveitas as chances. Aos 31 minutos da primeira etapa, Chay cobrou escanteio e Dilsinho cabeceou para as redes. No segundo tempo, o Gigante da Colina voltou com muitas mudanças e chegou até criar boas chances. Mesmo assim, o Cruz-Maltino não conseguiu chegar nem ao empate.
O Vasco manterá o elenco de jovens para a segunda rodada, quando o time visitará o Volta Redonda, neste sábado (6). O elenco principal será preparado para a estreia na Copa do Brasil contra a Caldense (MG), no próximo dia 18.

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol Brasileirão
Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

