Com suspensões a cumprir, dois zagueiros desfalcam o Flamengo na estreia da Copa Libertadores

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 16:28

LanceNet

Crédito: AFP
Em sorteio realizado pela Conmebol, o Flamengo conheceu nesta sexta-feira os adversários que enfrentará na fase de grupos. O Rubro-Negro compõe a chave G ao lado de LDU (EQU), Vélez (ARG) e Unión La Calera (CHI). Na estreia, contra o clube argentino, o técnico Rogério Ceni não contará com os zagueiros Thuler e Rodrigo Caio, que cumprirão suspensões referentes à última edição da Copa.
Os dois foram expulsos no confronto das oitavas de final contra o Racing (ARG), na qual o Flamengo foi eliminado, nos pênaltis no Maracanã, após empates em 1 a 1. Atual titular, Rodrigo Caio foi expulso no jogo de volta, no Rio de Janeiro.
Thuler, por sua vez, foi expulso na ida, mas ainda tem um jogo a cumprir, conforme circular distribuída pela Conmebol. O jovem zagueiro, contudo, perdeu espaço no elenco e não atua desde então. A sua última partida foi justamente contra o Racing, no Maracanã, no dia 24 de novembro de 2020.O Flamengo ainda não informou os atletas inscritos na fase de grupos da Copa Libertadores de 2021, mas Thuler, inclusive, corre o risco de ficar fora. O zagueiro - que tem empréstimo ao futebol europeu avaliado - está atrás de Rodrigo Caio, Léo Pereira, Willian Arão, Gustavo Henrique e Natan atualmente.
A Conmebol ainda não definiu as datas das partidas da fase de grupo, mas a estreia do Flamengo na Libertadores será contra o Vélez Sarsfield, na Argentina.> Confira os grupos e a tabela completa da Copa Libertadores 2021!

