Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com suspeita de lesão ligamentar, Zé Rafael é punido por um jogo após expulsão no Brasileiro
futebol

Com suspeita de lesão ligamentar, Zé Rafael é punido por um jogo após expulsão no Brasileiro

Volante do Palmeiras não compareceu ao julgamento por ter exames agendados
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 08:00

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco
O volante Zé Rafael foi suspenso por um jogo, já cumprido, pela expulsão na partida contra o Flamengo, em setembro, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O que chamou a atenção durante o julgamento desta manhã de terça-feira (19) foi o motivo da ausência do atleta, uma vez que está com uma suspeita de lesão ligamentar.O advogado do Palmeiras, Alexandre Miranda, chegou a pedir o adiamento por conta do problema e que Zé tem exames agendados. O NOSSO PALESTRA apurou que o problema não é grave e que há algum tempo o clube vem acompanhando a situação do volante.Zé Rafael retornou ao time titular no último domingo (17), na vitória sobre o Internacional por 1 a 0, no Allianz Parque. O volante ficou fora de três rodadas, contra América-MG, Red Bull Bragantino e Bahia, em razão de um problema no tornozelo direito. Diante o time gaúcho, o camisa 8 foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo para a entrada de Patrick de Paula.
Sem a presença dele, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), em rodada atrasada do primeiro turno contra o Ceará, na Arena Castelão. O elenco finalizou a preparação para o confronto e não terá também as presenças de Jorge, Gabriel Menino e Mayke, cumprindo cronograma do Núcleo de Saúde e Perfomance. Danilo, recuperado de uma canelite nas duas pernas, está em transição física.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados