Com suspeita de lesão ligamentar, Zé Rafael é punido por um jogo após expulsão no Brasileiro

O volante Zé Rafael foi suspenso por um jogo, já cumprido, pela expulsão na partida contra o Flamengo, em setembro, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O que chamou a atenção durante o julgamento desta manhã de terça-feira (19) foi o motivo da ausência do atleta, uma vez que está com uma suspeita de lesão ligamentar.O advogado do Palmeiras, Alexandre Miranda, chegou a pedir o adiamento por conta do problema e que Zé tem exames agendados. O NOSSO PALESTRA apurou que o problema não é grave e que há algum tempo o clube vem acompanhando a situação do volante.Zé Rafael retornou ao time titular no último domingo (17), na vitória sobre o Internacional por 1 a 0, no Allianz Parque. O volante ficou fora de três rodadas, contra América-MG, Red Bull Bragantino e Bahia, em razão de um problema no tornozelo direito. Diante o time gaúcho, o camisa 8 foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo para a entrada de Patrick de Paula.