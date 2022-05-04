Com surpresas, Corinthians está escalado para o duelo contra o Deportivo Cali; saiba onde assistir

O Corinthians está escalado para enfrentar o Deportivo Cali, a partir das 21h desta quarta-feira (4), pela quarta rodada da Libertadores, em Cali. A escalação inicial do Timão tem: Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon e Giuliano; Gustavo Mosquito, Jô e Mantuan.Em relação ao jogo contra o Fortaleza no final de semana, o Alvinegro Paulista tem oito mudanças na escalação inicial. As grandes surpresas ficaram pelas ausências de Renato Augusto e Willian, para as entradas de Giuliano e Gustavo Mosquito,
Já no banco, Vítor Pereira, que chegou em Cali nesta tarde, terá as seguintes opções: Ivan, Gil, Robson Bambu, Bruno Melo, Lucas Piton, Cantillo, Xavier Roni, Renato Augusto, Róger Guedes, Adson, Willian e Júnior Moraes.
DEPORTIVO CALI x CORINTHIANSLocal: Olímpico Pascual Guerrero, na ColômbiaData/Horário: 04/05/2022, às 21h (de Brasília)Árbitro: Andrés Cunha (URU)Auxiliares: Andres Nievas (URU) e Pablo Llarena (URU)Onde assistir: Conmebol TV e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte