Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com surpresas, Corinthians está escalado para o duelo contra o Deportivo Cali; saiba onde assistir
Com surpresas, Corinthians está escalado para o duelo contra o Deportivo Cali; saiba onde assistir

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:53

O Corinthians está escalado para enfrentar o Deportivo Cali, a partir das 21h desta quarta-feira (4), pela quarta rodada da Libertadores, em Cali. A escalação inicial do Timão tem: Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon e Giuliano; Gustavo Mosquito, Jô e Mantuan.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Corinthians, que faz homenagem a 2012> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão na Libertadores> GUIA - Tudo sobre o Corinthians na LibertadoresEm relação ao jogo contra o Fortaleza no final de semana, o Alvinegro Paulista tem oito mudanças na escalação inicial. As grandes surpresas ficaram pelas ausências de Renato Augusto e Willian, para as entradas de Giuliano e Gustavo Mosquito,
Já no banco, Vítor Pereira, que chegou em Cali nesta tarde, terá as seguintes opções: Ivan, Gil, Robson Bambu, Bruno Melo, Lucas Piton, Cantillo, Xavier Roni, Renato Augusto, Róger Guedes, Adson, Willian e Júnior Moraes.
DEPORTIVO CALI x CORINTHIANSLocal: Olímpico Pascual Guerrero, na ColômbiaData/Horário: 04/05/2022, às 21h (de Brasília)Árbitro: Andrés Cunha (URU)Auxiliares: Andres Nievas (URU) e Pablo Llarena (URU)Onde assistir: Conmebol TV e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados