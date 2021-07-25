Com surpresa na defesa, Flamengo está definido para jogo contra o São Paulo; veja escalação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo está escalado para enfrentar o São Paulo neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um desfalque de última hora, Renato Gaúcho fará apenas uma alteração no time que iniciou a goleada sobre o Defensa y Justicia, na última quarta-feira. Isla sentiu desgaste muscular e foi retirado da lista de relacionados. Matheuzinho será titular na lateral direita.

A mudança aumenta a lista de jogos do Flamengo sem repetir a escalação para 28. A última vez que o clube rubro-negro conseguiu usar o mesmo time em duas partidas seguidas foi há mais de três meses.

+ Clique aqui e acompanhe o Tempo Real da partida do FlamengoAssim, o Flamengo entrará em campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

De volta após duas partidas como baixa, Thiago Maia fica como opção no banco de reservas. Além de Isla, os desfalques do Fla para a partida são o goleiro César e o volante Piris da Motta, que se recuperam de lesões.

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