Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com surpresa na defesa, Flamengo está definido para jogo contra o São Paulo; veja escalação
futebol

Com surpresa na defesa, Flamengo está definido para jogo contra o São Paulo; veja escalação

Isla, com desgaste muscular, cede lugar a Matheuzinho no time titular de Renato Gaúcho...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 15:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está escalado para enfrentar o São Paulo neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um desfalque de última hora, Renato Gaúcho fará apenas uma alteração no time que iniciou a goleada sobre o Defensa y Justicia, na última quarta-feira. Isla sentiu desgaste muscular e foi retirado da lista de relacionados. Matheuzinho será titular na lateral direita.
A mudança aumenta a lista de jogos do Flamengo sem repetir a escalação para 28. A última vez que o clube rubro-negro conseguiu usar o mesmo time em duas partidas seguidas foi há mais de três meses.
+ Clique aqui e acompanhe o Tempo Real da partida do FlamengoAssim, o Flamengo entrará em campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
De volta após duas partidas como baixa, Thiago Maia fica como opção no banco de reservas. Além de Isla, os desfalques do Fla para a partida são o goleiro César e o volante Piris da Motta, que se recuperam de lesões.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Com 18 pontos e dois jogos atrasados, o Flamengo ocupa atualmente a sexta posição na tabela do Brasileiro. Uma vitória sobre o São Paulo pode levar o Rubro-Negro ao quinto lugar e aproximar o time dos líderes da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados