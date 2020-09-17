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Com surpresa de Marinho e camisa de Pelé, Ketlen é homenageada após gol 100 pelo Santos

Revelada pelas Sereias da Vila, a atacante atingiu a marca no último domingo (17), contra o Minas Icesp, pelo Brasileirão Feminino...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 13:36

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 13:36
Crédito: Reprodução/Twitter Santos FC
Após marcar o centésimo gol pela equipe feminina do Santos, na vitória por 2 a 0 diante do Minas Icesp, no último domingo (13), pela nona rodada do Brasileirão, na Arena Barueri, a atacante Ketlen recebeu uma série de homenagens nesta quinta-feira (17), entre elas uma camisa autografada pelo Rei do Futebol, Pelé.
Além disso, a jogadora recebeu uma placa comemorativa da marca e uma camisa personalizada com o número cem. Todos os presentes foram dados pelo atacante Marinho, artilheiro santista em 2020, que apareceu de surpresa no treinamento das Sereias, no CT Meninos da Vila.Catarinense, da cidade de Rio Fortuna, a jogadora tem uma longa história com as Sereias da Vila, primeira equipe que ele defendeu profissionalmente, em 2007, retornando em 2016. A atacante também passou por Flamengo, Bangu, Vitória das Tabocas e Centro Olímpico, no Brasil, além do Vittsjo, da Suécia, e Boston Breakers, dos Estados Unidos.
Aos 28 anos, a jogadora conquistou as Libertadores de 2009 e 2010, pelo Santos, onde também venceu as Copas do Brasil de 2008 e 2009 e o Brasileirão de 2017. Pela Seleção Brasileira, a atleta foi campeã em duas edições do Sul-Americano Sub-20, em 2010 e 2012.

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