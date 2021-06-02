Com status de reforço, Rodinei inicia nova passagem pelo Flamengo e acirra disputa na lateral-direita

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após quase um ano e meio emprestado ao Internacional, Rodinei se reapresenta nesta quarta-feira no Ninho do Urubu e inicia a segunda passagem pelo Flamengo. E com uma grande diferença para o atleta que saiu em dezembro de 2019: bem avaliado, o lateral-direito retorna ao Rio com status de reforço e pronto para brigar por uma vaga na equipe de Rogério Ceni.

+ Após 'missão cumprida' em maio, Flamengo inicia junho de olho em desfalques e desafios; veja calendárioReserva de Rafinha nas conquistas de 2019, Rodinei foi liberado por Jorge Jesus para que tivesse mais oportunidades e viveu altos e baixos no Internacional. Apesar de não ser unanimidade entre os torcedores, conseguiu conquistar a confiança de Eduardo Coudet, Abel Braga e Miguel Ángel Ramírez, e acumulou 52 partidas - sendo 46 como titular - pelo clube gaúcho.

Além da importante rodagem, o empréstimo ao Colorado também representou uma evolução nos aspectos técnico e tático de Rodinei. A despedida, inclusive, coincidiu com o melhor momento do lateral-direito no Beira-Rio: em 13 jogos na temporada 2021, ele marcou dois gols e deu sete assistências - uma média de 0,69 de participação em gol por partida.

O bom futebol apresentado nos últimos meses fez a diretoria do Inter cogitar a permanência de Rodinei em Porto Alegre. No entanto, em situação financeira delicada, o clube gaúcho não teve caixa para bancar a pedida do Flamengo (R$ 25,48 milhões) e não contratou o atleta em definitivo.

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Mais maduro e confiante, Rodinei chega ao Flamengo em um momento oportuno para receber novas oportunidades. Atual titular da posição, Isla foi convocado pela seleção chilena para as Eliminatórias e Copa América e será desfalque no Rubro-Negro por cerca de 40 dias.

Dessa forma, Rodinei disputará a titularidade na lateral-direita com Matheuzinho. Destaque da equipe no início do Carioca, o jovem inicia a briga na frente por já estar habituado ao estilo de jogo de Rogério Ceni, mas a diferença de idade entre os dois pode ser levada em consideração pelo treinador em duelos decisivos da Copa do Brasil e Brasileirão.

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Rodinei já está apto a reestrear pelo Flamengo. Com jogos adiados na data Fifa, a equipe só volta a campo na próxima quinta-feira (10), contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. Até lá, o atleta terá o período de oito dias de treinamentos para se adaptar ao trabalho de Rogério Ceni e retomar o entrosamento com os ex-companheiros.

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