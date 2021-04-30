Com sonho de ser ídolo, Marcos Felipe vive expectativa por renovação e dá a volta por cima no Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A primeira vitória do Fluminense na Libertadores teve mais de um herói. Apesar de Fred ter colocado a bola na rede duas vezes, o goleiro Marcos Felipe foi fundamental para a equipe sair da Colômbia com o 2 a 1 no placar e os três pontos na bagagem. Um dos protagonistas deste time nos últimos meses, o jogador criado na base superou as críticas da estreia diante do River Plate (ARG) para brilhar contra o Independiente Santa Fe (COL) e vê 2021 como a grande oportunidade de iniciar a realização de um sonho: ser ídolo do Flu.

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Marcos Felipe é a prova do quanto o futebol pode ser dinâmico. No primeiro jogo da Libertadores, o arqueiro demonstrou todo nervosismo de um torneio desta magnitude, assim como vários de seus companheiros, e cometeu pênalti bobo em Borré que resultou no primeiro gol dos argentinos. Na noite de quarta-feira, em Armênia, mudou de postura e se comportou como veterano para assegurar uma atuação de peso neste Fluminense.

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O bom momento faz com que o jogador também seja valorizado. Com vínculo apenas até julho de 2022, o Fluminense já sinalizou a vontade de renovar por mais tempo. O LANCE! apurou que a tendência é que o acerto aconteça sem maiores empecilhos, já que Marcos Felipe quer permanecer para construir uma história de sucesso nas Laranjeiras. As conversas estão em curso e o atleta entregou nas mãos de seu empresário, mas deixou claro o desejo de ficar. O clube quer evitar perder atletas importantes e de graça, como aconteceu com o atacante Marcos Paulo, além de confiar no potencial do goleiro.Aos 25 anos, vale lembrar que Marcos Felipe finalmente emplacou como titular apenas no fim de 2020, apesar de ter começado a treinar com o profissional em 2013. De acordo com números do "SofaScore", contra o Santa Fe, o goleiro fez cinco defesas na partida, todas em chutes na área, sendo duas difíceis. Ele defendeu 83% das bolas e ganhou três no alto, sofrendo uma falta.

Vivendo o melhor momento da carreira, Marcos Felipe estreou na equipe principal em 2016. Até o fim de 2019 o jovem goleiro era apenas a terceira opção do Fluminense. No total, soma 48 partidas oficiais como profissional, sendo 38 como titular. Ele chegou a ter uma passagem pelo Macaé em 2015, mas, exceto por este momento, sempre vestiu a camisa do Tricolor.