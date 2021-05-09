Com show de Scarpa e ajuda do Corinthians, Palmeiras vence a Ponte Preta e se classifica no Paulistão

O Palmeiras está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista. O Verdão chegou a terceira vitória consecutiva no Estadual ao bater a Ponte Preta por 3 a 0, neste domingo (9), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em confronto válido pela última rodada da primeira fase da competição.
O destaque do jogo foi o meia Gustavo Scarpa, que abriu o placar, com um golaço, e ainda deu o passe para os dois outros tentos palmeirenses, anotados por William e Wesley.
Para confirmar a ida às quartas de final do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino, o Palestra precisou de uma contribuição do seu arquirrival, o Corinthians, que venceu o Novorizontino, em Itaquera, por 2 a 1, e ajudou o Palmeiras a ultrapassar a equipe do interior de São Paulo.
PALMEIRAS SAI NA FRENTE COM GOLAÇO
O Palmeiras não conseguia trocar passes defensivos e abusava das ligações diretas erradas. Porém, era quando não estava bem que o Verdão conseguiu abrir o placar com Gustavo Scarpa. Após o goleiro ponte pretano, Ygor Vinhas, chutar pra frente, meio-campo palmeirense ganhou de cabeça e a bola encontrou Scarpa, que encheu o pé de linga distância e acertou o ângulo esquerdo da Macaca.
CONTRIBUIÇÃO DO CORINTHIANS AO VERDÃO
Pouco depois de fazer o primeiro gol, o Palmeiras teve a informação que, na Neo Química Arena, o Corinthians abriu o placar, contra o Novorizontino, o que reforçava a classificação palmeirense às quartas de final do Paulistão.
MACACA BUSCA EMPATE RÁPIDO
Após sofrer o gol, o time de Campinas buscou o empate rápido, mas parou em uma grande defesa de Jaílson em um chute de fora da área de Moisés, e no garoto Vanderlan, que travou uma chegada da Ponte Preta cara a cara com Jaílson.
PALMEIRAS AMPLIA COM WILLIAM
No último lance do primeiro tempo, o Palmeiras ampliou o marcador, dessa vez com William. No entanto, a jogada foi construída por Gustavo Scarpa, que controlou bem a bola, pelo lado direito, segurou a marcação adversária e cruzou na medida, para o centroavante cabecear no canto direito de Yogr Vinhas.
PALMEIRAS AMPLIA NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPO
E se a Ponte Preta nutria a esperança do empate no segundo tempo, o Palmeiras frustrou a equipe de Campinas com dois minutos. E novamente com participação de Gustavo Scarpa. A defesa da Macaca saiu jogando errado, Danilo ganhou no meio-campo, serviu William, que encontrou Scarpa, que cruzou na medida para Wesley, de primeira, ampliar para o Verdão.>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosFICHA TÉCNICAPONTE PRETA X PALMEIRAS - 12ª RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA
Data e horário: 9 de maio de 2021, às 16h (horário de Brasília)Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)Árbitro: Flávio Rodrigues de SouzaAssistentes: Daniel Paulo Zioli e Miguel Cataneo Ribeiro da CostaÁrbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do AmaralCartões amarelos:Cartão vermelho:
GOL: 0-1 Gustavo Scarpa (35'/2T); 0-2 William (47'/2T); 0-3 Wesley (2'/2T)
PONTE PRETA
Ygor Vinhas; Apodi (Jean Carlos, 15'/2T), Ruan Renato, Rayan e Felipe Albuquerque (Marcos Júnuor, 32'/2T); Dawhan e Vini Locatelli (Barreto, 14'/2T) ; Niltinho, Camilo (Renatinho, 4'/2T) e Moisés (Bruno Michel, 15'/2T); Paulo Sérgio. Técnico: Fábio Moreno
PALMEIRAS
Jaílson; Mayke (Gustavo Garcia, 34'/2T), Michel e Vanderlan; Giovani (Lucas Esteves, 30'/2T), Danilo e Vina; Zé Rafael (Fabinho, 30'/2T) e Gustavo Scarpa (Pedro Bicalho, 18'/2T); Wesley (Lucas Lima, 17'/2T) e Wiliam. Técnico: Abel Ferreira