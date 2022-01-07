Com show de Patati, Santos vence o Rondoniense e garante classificação na Copinha

O Santos venceu o Rondoniense pelo placar de 3 a 0 na segunda rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols santistas na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), foram marcados por Rwan Seco e Weslley Patati (duas vezes). Com a vitória, a equipe Sub-20 do Alvinegro Praiano se classifica antecipadamente à segunda fase da competição mais importante das categorias de base e lidera o grupo 8, com vantagem no saldo de gols sobre a Ferroviária.

E na próxima rodada da competição, os Meninos da Vila enfrentam a anfitriã Ferroviária, na disputa pelo primeiro lugar do grupo 8. O confronto decisivo está marcado para às 19 horas do próximo domingo (9) e também contará com transmissão ao vivo do Sportv.

O jogo

A primeira finalização santista que levou perigo à meta do Rondoniense saiu dos pés de Lucas Barbosa, aos vinte minutos. O camisa 11 arriscou com força de fora da área, mas parou em defesa segura do goleiro Caio.

Com 23 minutos jogados, o Santos FC chegou a abrir o placar na Fonte Luminosa após rápida triangulação na intermediária. No entanto, o árbitro assistente pegou posição irregular de Rwan Seco, que concluiu com sucesso para o fundo das redes, mas teve seu tento anulado.

Dez minutos depois, Lucas Pires acertou lançamento preciso para Rwan Seco, que pela direita do ataque dominou e arriscou a finalização, mandando a bola por cima do travessão. Logo em seguida, o camisa 17, Fernandinho, avançou em velocidade pela esquerda do ataque, fintou seu marcador e tentou finalizar. Mais uma vez, a bola parou nas mão do goleiro da equipe adversária.

Para o segundo tempo, o treinador Elder Campos promoveu as entradas de Ed Carlos Weslley Patati. E logo aos quatro minutos, Patati avançou em velocidade pela esquerda e cruzou a bola na direção da pequena área. O cruzamento passou por todo mundo, inclusive por Rwan Seco e Lucas Barbosa, que se esticaram para tentar empurrar para o gol, mas sem sucesso.

Pouco depois, aos nove do segundo tempo, o Santos FC teve falta para cobrar pela esquerda do ataque e mesmo de longe Lucas Pires tentou chutar a gol. Com muita força, a bola acabou passando por cima da meta. No lance seguinte, Weslley Patati foi derrubado na grande área e o árbitro Márcio Mattos dos Santos apontou penalidade para o Santos FC. Rwan Seco foi para a cobrança e fez a bola explodir no travessão.

Mas aos 21 minutos, foi o próprio Rwan que abriu o placar na Fonte Luminosa. Após bela jogada em velocidade de Weslley Patati pela esquerda, deixando seus marcadores para trás, a bola chegou a Rwan Seco, que completou o cruzamento com o peito para o fundo das redes.

E a dez minutos do fim do tempo regulamentar, os Meninos da Vila ainda aumentaram a vantagem para 2 a 0. E dessa vez foi Rwan quem assistiu ao companheiro, Weslley Patati. Após cruzamento pela esquerda, o camisa 7 subiu para completar de cabeça para o fundo das redes.

Com 38 minutos da etapa final, o Santos FC fez 3 a 0 com um golaço marcado novamente por Weslley Patati. O camisa 7 santista recebeu a bola na entrada da área, balançou na frente dos marcadores e finalizou no ângulo esquerdo do goleiro Caio, que não teve chances de defesa.

FICHA TÉCNICA

SANTOS FC 3 X 0 RONDONIENSELocal: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Data: quinta-feira, 6 de janeiro de 2022Horário: 21h45Árbitro: Márcio Mattos dos SantosAssistentes: Fábio Rogério Baesteiro e João Messias da SilveiraCartões Amarelos: (RON) Berguinho; (SFC) JhonnathanGols: (SFC) Rwan Seco, aos 21′ e Weslley Patati, aos 35′ e aos 38′ do 2ºTSantos FC: Diógenes; Sandro, Derick, Jair e Lucas Pires (Andrey Quintino); Jhonnathan (Matheus Nunes), João Victor e Rwan Seco (Nycollas Lopo); Fernandinho (Ed Carlos), Lucas Barbosa (Pedrinho) e Victor Michell (Weslley Patati). Técnico: Elder CamposRondoniense: Caio; Botelho (Alexandre), Brayan, Matheus e Anderson; Ygor (Thiago), Cauã (Paulo Roberto) e Berguinho; Kauã Felipe (Carioca), Matheus e Possato. Técnico: Wennedy Nery