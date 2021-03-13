Com show de Newton Williams, Palmeiras goleia Presidente Médici

Crédito: Fábio Menotti

O Palmeiras venceu a equipe do Presidente Médici, do Maranhão, pelo placar de 8 a 0, no Allianz Parque e passou para as oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-20. Os gols foram marcados por Newton (3x), Marino (2x), Pedro Acácio, Davi e Vitinho. A goleada marcou o placar mais elástico do novo estádio palmeirense desde sua inauguração.

Realizando a estreia oficial da temporada 2021, a equipe entrou em campo repleta de caras novas. Newton e Davi debutaram com a camisa alviverde, enquanto Leonardo Zabala, zagueiro da seleção profissional da Bolívia, realizou seu primeiro jogo oficial desde janeiro de 2020, quando atuou pela Copa Santiago Sub-18.Tentando se impor diante de um adversário mais fraco, o Palmeiras teve dificuldades na finalização de jogadas no inicio do jogo. Apesar de estar no campo ofensivo, a equipe criava, mas não concluía bem. Pedro Acácio, duas vezes, e Newton perderam ótimas chances.

No entanto, aos 44 minutos, brilhou a estrela do camisa 9 Newton. O panamenho de 1.91m de altura fez boa jogada individual e abriu o marcador. Dois minutos mais tarde, Davi ampliou e aos 49, Newton, novamente, apareceu para dar números finais na primeira etapa.Já no segundo tempo, com a vitória bem encaminhada, a equipe do Verdão continuou soberana na partida e sacramentou o placar. Com menos erros em comparação o primeiro tempo, Marino (duas vezes), Newton, Pedro Acácio e Vitinho fecharam a conta. 8 a 0.