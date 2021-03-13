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futebol

Com show de Newton Williams, Palmeiras goleia Presidente Médici

Em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, Verdão vê estrangeiros brilharem e avança para as oitavas de finais...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 09:30
Crédito: Fábio Menotti
O Palmeiras venceu a equipe do Presidente Médici, do Maranhão, pelo placar de 8 a 0, no Allianz Parque e passou para as oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-20. Os gols foram marcados por Newton (3x), Marino (2x), Pedro Acácio, Davi e Vitinho. A goleada marcou o placar mais elástico do novo estádio palmeirense desde sua inauguração.
Realizando a estreia oficial da temporada 2021, a equipe entrou em campo repleta de caras novas. Newton e Davi debutaram com a camisa alviverde, enquanto Leonardo Zabala, zagueiro da seleção profissional da Bolívia, realizou seu primeiro jogo oficial desde janeiro de 2020, quando atuou pela Copa Santiago Sub-18.Tentando se impor diante de um adversário mais fraco, o Palmeiras teve dificuldades na finalização de jogadas no inicio do jogo. Apesar de estar no campo ofensivo, a equipe criava, mas não concluía bem. Pedro Acácio, duas vezes, e Newton perderam ótimas chances.
No entanto, aos 44 minutos, brilhou a estrela do camisa 9 Newton. O panamenho de 1.91m de altura fez boa jogada individual e abriu o marcador. Dois minutos mais tarde, Davi ampliou e aos 49, Newton, novamente, apareceu para dar números finais na primeira etapa.Já no segundo tempo, com a vitória bem encaminhada, a equipe do Verdão continuou soberana na partida e sacramentou o placar. Com menos erros em comparação o primeiro tempo, Marino (duas vezes), Newton, Pedro Acácio e Vitinho fecharam a conta. 8 a 0.
Nascido no Panamá e primeiro jogador da América Central a atuar com a camisa do Palmeiras, Newton Williams chegou ao clube para testes na Academia de Futebol II, em novembro. Centroavante de bom porte físico e finalização, o jovem surpreendeu a diretoria e assinou em definitivo para a temporada 2021. Antes do Palmeiras, ele atuava no FK Spartaks Jumala, da Letônia.Com a vitória, a equipe espera agora a definição do jogo entre Real Ariquemes-RO e Náutico para descobrir seu adversário nas oitavas de final da competição. O duelo está marcado para acontecer na terça-feira (16), às 16h30, com mando da equipe rondoniense.

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