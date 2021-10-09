Com show de Giovanni e Dodô, Santos master goleia Vasco por 6 a 0

Crédito: Dodô foi o destaque do Santos (Créditos: @caiohenriquefoto / @andre.anselmofotos / @wlegends10

Comandado pela dupla Giovanni e Dodô, o Santos goleou o Vasco por 6 a 0 no início da tarde deste sábado, na Arena Barueri, pela segunda rodada da Copa Brasil WLegends de Futebol Master. Os gols do Peixe foram marcados por Dodô (4), Giovanni e Camanducaia.Com o resultado, o Santos irá encarar nas quartas de final o Cruzeiro, no dia 30 de outubro. O Peixe já havia goleado o São Paulo por 5 a 0 na partida de estreia.

O Santos jogou neste sábado com nomes como Leo, Renato, Giovanni e Dodô. Foram necessários 12 minutos para uma ótima triangulação acontecer entre três astros: Leo cruzou para Giovanni, que com qualidade e tranquilidade deixou Dodô de cara para o gol. O artilheiro dos gols bonitos não perdeu o costume, e fez, mesmo que de chapa, mas exaltando a jogada dos companheiros.

O Peixe chegava com facilidade na área do goleiro Azul, porém, não acertava o último chute. O arqueiro, por sinal, fazia ótimas defesas, mantendo o placar mínimo no primeiro tempo.No segundo tempo, Dodô poderia deixar mais um, mas não foi “fominha” e preferiu servir Camanducaia, que ampliou a vantagem, 2 a 0. Na sequência, um bombardeio do Santos para cima de Azul: Giovanni batendo falta, acertou a trave, em seguida, Camanducaia cabeceou, mas o goleiro tirou à queima roupa. Aos 10 minutos, Giovanni tinha rumo certo, quando foi derrubado na área. Pênalti, que foi convertido pelo próprio camisa 10.