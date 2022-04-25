  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com show de Gabi Zanotti, Corinthians goleia o São José pelo Brasileirão Feminino
Com show de Gabi Zanotti, Corinthians goleia o São José pelo Brasileirão Feminino

Meia marcou três gols na vitória por 5 a 0 das Brabas em pleno Martins Pereira...
LanceNet

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 19:14

O Corinthians não deu refresco para o São José nesta segunda-feira (25), e goleou a Águia do Vale por 5 a 0, em pleno estádio Martins Pereira pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. O destaque foi para a meia Gabi Zanotti, que marcou três gols. As atacantes Adriana e Jheniffer também deixaram as suas marcas.> GALERIA - Confira o retrospecto de Corinthians x Boca Juniors> TABELA - Confira a tabela do Brasileirão Feminino Mesmo jogando fora de casa, as Brabas começaram o jogo em cima das adversárias e criaram a primeira chance de gol logo aos 20 segundos de jogo, com Gabi Portilho cruzando para Jhennifer finalizara para a defesa de Jéssica. No rebote, Jaque também tentou, mas mandou para fora.
Ainda assim, as meninas do Timão só conseguiram abrir o placar no fim do primeiro tempo, sendo o primeiro de Zanotti, que recebeu passe de Jaque e finalizou para tirar o zero do placar.
E o tento inicial deu abertura para o Corinthians ir para cima e ampliar o marcador na jogada seguinte, novamente com Gabi Zanotti, que aproveitou rebote de uma bola na trave acertada por Tamires.
E as Brabas ainda tiveram chances de terminar a etapa inicial com o 3 a 0, em uma finalização com perigo da meia Diany, aproveitando a sobra de um chute de Jaque que havia sido bloqueado. Gabi Portilho também quase marcou, mas finalizou na rede pelo lado de fora.
Mas o terceiro gol foi marcado aos 15 minutos do segundo tempo, com a atacante Adriana, que havia entrado no intervalo, no lugar de Tamires. A defesa do São José cortou parcialmente um cruzamento de Gabi Zanotti e a bola sobrou para a centroavante matar no peito e encher o pé.
Na sequência, Zanotti atingiu o seu hat-trick com um golaço. Após troca de passes, a meia recebeu a bola na entrada da área, dominou e encobriu a goleira adversária.
O último gol corintiano saiu aos 25 minutos do segundo tempo, com Jheniffer, que recebeu passe em profundidade e colocou no canto adversário.
Mesmo com a vitória, o Timão segue na segunda colocação do Brasileiro Feminino, atrás justamente do Palmeiras, com dois pontos de diferença, 17 contra 19 das palestrinas.
O Corinthians volta a campo pelo Brasileirão Feminino no próximo sábado (30), às 14h, contra a Ferroviária, no Parque São Jorge.
Crédito: Gabi Zanotti tem cinco gols marcados nesta temporada (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

