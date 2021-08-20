Com show de Canadá, sub-17 do Palmeiras goleia Desportiva Paraense

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras venceu a equipe da Desportiva Paraense, do Para, pelo placar de 9 a 0, no Allianz Parque e passou para as oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17. Os gols foram marcados por Canadá (3x), Giovani, Luiz Freitas, Thalys, Marquinhos, Daniel e Jhonatan.A partida marcou a estreia de Orlando Ribeiro, novo treinador do Sub-17. Após passagem vitoriosa pelas categorias de base do São Paulo ao longo de 11 anos, o comandante acumula grandes conquistas em seu currículo, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copa do Brasil Sub-20, a Supercopa Sub-20, um bicampeonato do Paulista Sub-17 e da Taça BH Sub-17. Além disso, o técnico trabalhou na formação de atletas que hoje atuam em alto nível no futebol mundial, como o zagueiro Éder Militão (Real Madrid), os atacantes David Neres e Antony (Ajax), entre outros.

Em sua primeira escalação, Orlando colocou em campo a seguinte equipe: Zé Henrique; Robert Dias, Mina, Gabriel Vareta e Pedro; Léo (Jota), Luiz Freitas (Jean Carlos), Giovani (Marquinhos) e Daniel (Jhonatan); Thalys (Allan) e Canadá (Wendell)O JOGO

Fazendo valer a superioridade técnica, o Palmeiras imprimiu seu ritmo de jogo desde o apito inicial e abriu o placar aos três minutos, com Canadá. Quatro minutos mais tarde o volante Luiz Freitas apareceu livre dentro da grande área e fez o segundo. Aos 16, Canada fez seu segundo na partida e o terceiro do Verdão.

E a goleada alviverde não parou por ai. Aos 23, Thalys aproveitou sobra de bola e faz o quarto. Já aos 37, Luiz Freitas lançou Giovani pelo lado direito. O camisa 10 tocou de primeira, na saída do arqueiro Carlos, para anotar o quinto tento alviverde.

Administrando o jogo no segundo-tempo, a equipe palestrina não precisou de muitos esforços para esticar ainda mais a goleada no Allianz Parque. Marquinhos, aos 10, Canadá, aos 18, e Daniel, aos 25, marcaram o sexto, sétimo e oitavo tento palmeirense. Para fechar a conta, o estreante Jhonatan completou o cruzamento de Marquinhos e deu números finais ao jogo. 9 a 0.