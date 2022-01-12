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Com sete negociações, Flamengo faz caixa, abre espaço na folha e no elenco à espera do primeiro reforço

Quatro jogadores que estavam no elenco principal em 2021 já deixaram o clube, enquanto três jovens foram negociados em definitivo pelo Flamengo, que já soma milhões no cofre...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 06:00

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 06:00

Aos poucos, o Flamengo vai moldando o seu elenco para a temporada de 2022. Por ora, são sete negociações envolvendo saídas de jogadores do clube , as quais abrem espaço na folha salarial e no grupo principal, que ainda "aguarda" o primeiro reforço para a temporada. Se contratações ainda não foram feitas, não significa que a diretoria não "está no mercado" e chegadas são esperadas, como o próprio técnico Paulo Sousa e o VP de futebol Marcos Braz afirmaram.Entre os atletas que estavam à disposição do time principal do Flamengo ao fim de 2021, quatro já têm o futuro definido para 2022 longe do Ninho do Urubu: Bruno Viana, Piris da Motta, Vitor Gabriel e Hugo Moura. Outros três atletas do clube, que estavam emprestados, foram negociados em definitivo: João Lucas, Max e Bill. Confira a situação e o destino de cada um dos atletas mais abaixo!A saída desses atletas, por mais que não estivessem entre os maiores salários do elenco, abrem espaço na folha do clube e mostram que o Flamengo irá, de fato, atrás de reforços. Hoje, 27 nomes compõem o grupo principal - sendo quatro goleiros, entre eles César, que tem contrato se encerrando em abril.
As negociações também garantiram os primeiros milhões aos cofres do clube, que prevê uma receita de R$ 186 milhões com vendas em 2022. Somadas, as transferências de Piris da Motta, Max e Bill ultrapassam os R$ 13 milhões - o valor da transação envolvendo João Lucas, ao Cuiabá, ainda não foi revelada.
Nesse período, além de ter priorizada a contratação do técnico e comissão técnica completa, a diretoria do Flamengo ainda garantiu a permanência de Thiago Maia, que estava emprestado pelo Lille até junho. Contratado em definitivo por R$ 25,5 milhões, o meia assinará contrato de quatro temporadas.OS JOGADORES QUE JÁ DEIXARAM O FLAMENGO EM 2022
Piris da MottaO volante foi negociado com o Cerro Porteño (PAR) por 1 milhão de dólares, (R$ 5,6 milhões). O Flamengo manterá 20% dos direitos econômicos do jogador.
Vitor GabrielAos 21 anos, o centroavante foi emprestado ao Juventude até o final desta temporada. Seu contrato com o Flamengo é válido até dezembro de 2023.
Hugo MouraO volante será emprestado ao Athletico até o final da atual temporada. Formado no Ninho, Hugo Moura tem vínculo com o clube até o fim de 2023.
Bruno VianaO empréstimo junto ao Braga, de Portugal, chegou ao fim em dezembro e o Flamengo não teve o interesse em renová-lo ou contratá-lo em definitivo.
BillFormado no Ninho, o atacante estava emprestado ao Dnipro-1 e foi comprado pelo clube da Ucrânia. O Flamengo receberá R$ 2,5 milhões pela transferência.
João Lucas O lateral-direito estava emprestado ao Cuiabá na última temporada. Acabou vendido ao clube. Os valores da transferência ainda não foram revelados.
Crédito: Aindasemreforçospara2022,PauloSousainiciatrabalhosnoFlamengo(Foto:FelipePatino/Flamengo

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