Com serenidade e intensidade, Martinelli se torna esperança para a equipe do Fluminense

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A coragem para se revigorar deixou o Fluminense otimista por novos rumos no Campeonato Brasileiro. Em sua segunda partida como titular, o jovem Martinelli não só trouxe solidez à equipe de Odair Hellmann, como também mostrou que, mesmo "novato", está preparado para dar um novo padrão ao elo entre defesa e o ataque. Designado como substituto de Dodi (que está afastado do restante do elenco), o "moleque de Xerém" voltou a não sentir a pressão de ser titular e ratificou sua superação no último sábado, diante do Athletico-PR. Martinelli recorreu à serenidade para se desvencilhar de adversários que inicialmente deram trabalho ao depositarem as fichas em jogadas de velocidade.

A qualidade com a qual o meio tricolor se sobressaiu passou pelos pés do jovem. Martinelli acertou 67 dos 70 passes na partida, além de ter vencido oito dos 12 duelos contra rivais (de acordo com dados do SofaScore Brazil).

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Abnegado, o "moleque de Xerém" justificou o investimento do Tricolor das Laranjeiras. Nesta semana, foi oficializada a extensão do vínculo do jovem de 19 anos com o clube até o final de 2024.

Aos olhos de Martinelli, seu início promissor nos profissionais vem acontecendo graças à ajuda de seus companheiros.

- Muito feliz por esta oportunidade, por corresponder bem. O professor Odair (Hellmann) e todos os companheiros me passam muita tranquilidade e confiança para jogar. Isso facilita também - afirmou, na zona mista do Tricolor.