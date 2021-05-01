Com sequência, gols e passes, Vitinho encorpa ataque e cresce no Flamengo

Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol... O setor ofensivo do Flamengo está consolidado com esse quarteto multicampeão, mas sempre há espaço para mais opções de qualidade. Em 2021, sendo o atleta do ataque com mais jogos, Vitinho tem ajudado com gols e assistências, e pode ser uma das mudanças de Rogério Ceni para o jogo contra o Volta Redonda, neste sábado.Na primeira partida da semifinal do Carioca - que terá transmissão em tempo real do LANCE! -, o Rubro-Negro deve mesclar reservas e titulares por conta do jogo de terça-feira, contra a LDU, no Equador. Filipe Luís e Gabigol sequer foram relacionados. Já Gerson, com dores, realizará exames nesta manhã.A contribuição de Vitinho na atual temporada tem sido importante. Marcou, por exemplo, o gol da vitória o próprio Volta Redonda, há uma semana, que garantiu o título da Taça Guanabara e a vantagem do empate na semifinal.