Com sequência, gols e passes, Vitinho encorpa ataque e cresce no Flamengo

Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol... O setor ofensivo do Flamengo está consolidado com esse quarteto multicampeão, mas sempre há espaço para mais opções de qualidade. Em 2021, sendo o atleta do ataque com mais jogos, Vitinho tem ajudado com gols e assistências, e pode ser uma das mudanças de Rogério Ceni para o jogo contra o Volta Redonda, neste sábado.Na primeira partida da semifinal do Carioca - que terá transmissão em tempo real do LANCE! -, o Rubro-Negro deve mesclar reservas e titulares por conta do jogo de terça-feira, contra a LDU, no Equador. Filipe Luís e Gabigol sequer foram relacionados. Já Gerson, com dores, realizará exames nesta manhã.A contribuição de Vitinho na atual temporada tem sido importante. Marcou, por exemplo, o gol da vitória o próprio Volta Redonda, há uma semana, que garantiu o título da Taça Guanabara e a vantagem do empate na semifinal.
O bom desempenho - que já pôde ser visto na reta final do Brasileirão de 2020 - fazem com que o camisa 11, outrora questionado por parcela da torcida, hoje viva uma espécie de lua de mel com os rubro-negros. Nas redes sociais, há quem peça sua titularidade no lugar de Everton Ribeiro. Possibilidade que, se levando em conta as declarações de Ceni, é improvável nos principais jogos, como na Liberta. O técnico, recentemente, classificou o meia como "especial".> Confira as chaves e as datas das semifinais do Campeonato Carioca!Os artilheiros e garçons do Flamengo em 2021 (números de jogos):
7 Gols - Gabi (8J)5 Gols - Arrascaeta (6J) e Rodrigo Muniz (11J)4 Gols - Pedro (6J) e Vitinho (11J)
4 Assistências - Michael (10J)3 Assistências - Bruno Henrique (7J) e Matheuzinho (10J)2 Assistências - Diego (7J), Gerson (7J) e Vitinho (11J)