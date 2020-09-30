Com 'sentimento estranho', Gabriel Menino dá até breve ao Palmeiras

O período longe de casa será diferente para quem está no primeiro ano como profissional e participou dos 19 jogos do Palmeiras desde o retorno do futebol brasileiro, no dia 22 de julho.- Estarei longe, na torcida. Realmente será um sentimento estranho não poder estar junto dos meus companheiros, mas o grupo é muito bom e todos tem qualidade para jogar. Espero poder aproveitar minhas oportunidades na Seleção, e que o Palmeiras faça ótimos jogos e possa conquistar as vitórias nesse meio tempo - afirmou Gabriel Menino, ao LANCE!/NOSSO PALESTRA.​Elogiado pelo técnico da Seleção Brasileira, o garoto de 20 anos - completados nesta terça-feira (29) - Menino sabe que a série como titular no Verdão e o bom desempenho foram fundamentais para que Tite o convocasse pela primeira vez para vestir a Amarelinha:​- Sou grato a Deus por tudo que vem acontecendo esse ano, por ter estreado no profissional, conquistado o título paulista e feito meu primeiro gol pelo Palmeiras numa Libertadores. Seguirei buscando mais, sempre! Tenho aproveitado cada jogo como se fosse uma final, foi muito importante ter uma sequência como titular para mostrar meu futebol. Com certeza tudo isso me levou à Seleção Brasileira, então divido com todos do Palmeiras este momento.