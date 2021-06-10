Com selecionável de titular, Flamengo está definido para encarar o Coritiba; veja a escalação

O Flamengo está escalado para enfrentar o Coritiba, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com uma série de desfalques, incluindo o técnico Rogério Ceni, o time vai a campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Diego, João Gomes, Everton Ribeiro, Vitinho; Bruno Henrique e Rodrigo Muniz.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoAlvo de polêmica nas últimas horas, Gabigol não se apresentou em Curitiba e não ficará nem no banco de reservas. Diagnosticado com um edema na coxa direita em exame feito pela CBF, o atacante era esperado pelo Flamengo na capital paranaense para reavaliação médica, mas descumpriu a ordem do clube. A diretoria deve se manifestar sobre o caso após a partida e estuda aplicar uma punição.