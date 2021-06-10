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Com selecionável de titular, Flamengo está definido para encarar o Coritiba; veja a escalação

Mauricio Souza escala Everton Ribeiro de titular no confronto válido pela Copa do Brasil...
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Publicado em 

10 jun 2021 às 17:57

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 17:57

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está escalado para enfrentar o Coritiba, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com uma série de desfalques, incluindo o técnico Rogério Ceni, o time vai a campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Diego, João Gomes, Everton Ribeiro, Vitinho; Bruno Henrique e Rodrigo Muniz.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoAlvo de polêmica nas últimas horas, Gabigol não se apresentou em Curitiba e não ficará nem no banco de reservas. Diagnosticado com um edema na coxa direita em exame feito pela CBF, o atacante era esperado pelo Flamengo na capital paranaense para reavaliação médica, mas descumpriu a ordem do clube. A diretoria deve se manifestar sobre o caso após a partida e estuda aplicar uma punição.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
A partida contra o Coritiba começa às 19h (de Brasília), no Couto Pereira. Você pode acompanhar tudo sobre o duelo no Tempo Real do LANCE!. Clique aqui.

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