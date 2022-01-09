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futebol

Com seis saídas, Santos reformula o Departamento Médico

Peixe investe e passa a tratar a área como estratégica para as próximas temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 11:45

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 11:45

O Santos trata o departamento médico como área estratégica para as próximas temporadas. Além de investir R$ 1 milhão em compras de equipamentos e parcerias para melhorar a estrutura da área, o clube anunciou neste domingo uma reformulação no quadro de funcionários da área.O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE apurou que foram dispensados seis profissionais, sendo dois médicos (Carlos Alba e Guilherme Faggioni), a nutricionista Alessandra Favano e três fisioterapeutas (Avelino Buongermino, Marcelo Amâncio e José Renato Perez).
O Departamento de Saúde do clube é comandado por Charles Costa, contratado no meio do ano passado. O profissional, inclusive, foi chamado para acompanhar a Seleção Brasileira na próxima rodada de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.Confira a nota oficial do Santos
O Santos FC iniciou processo de reestruturação do Departamento de Saúde, que contemplará as categorias profissional e de base. Seguindo o planejamento estratégico do clube, as modificações contemplarão três níveis de ação: profissional, processual e tecnológico.
Há um grande projeto em execução para garantir uma maior interação entre as categorias profissional e de base, especialmente importante para o Santos, por ser um clube formador de talentos.
As demandas de investimentos necessários foram devidamente identificadas e serão realizadas em etapas, respeitando o planejamento financeiro e operacional do Santos FC. Vale ressaltar que a reestruturação não está sendo feita por economia e sim para fortalecer uma das áreas vitais do clube.
Crédito: CharlesCostacomandaoDepartamentodeSaúdedoSantos(Foto:IvanStorti/Santos

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