Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com seis atletas da base, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Deportivo Cali
futebol

Com seis atletas da base, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Deportivo Cali

Timão trabalhou finalizações, posse e bolas paradas, de olho na segunda rodada da Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 18:53

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 18:53

Na tarde desta segunda-feira (11), o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após a vitória por 3 a 1 contra o Botafogo, pela primeira rodada do Brasileirão, e iniciou a preparação para o duelo válido pela 2ª rodada da Libertadores, contra o Deportivo Cali-COL, quarta-feira (13), às 21h, na Neo Química Arena.> GUIA LIBERTADORES - Tudo o que você precisa sabe sobre o Timão na Liberta
Como de praxe na temporada, no primeiro treino após uma partida, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Botafogo fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava.
O zagueiro Robson Bambu, que teve uma lesão grau 1 no músculo reto anterior da coxa direita um dia antes da partida contra o Glorioso, está sob os cuidados do departamento médico. Os meias Luan e Ruan Oliveira segue cumprindo um cronograma de transição física para voltar a ficar disponíveis para trabalhos com bola.
> TABELA - Vai passar? Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores
Após o aquecimento, o técnico Vítor Pereira organizou uma atividade de passes e finalizações com os jogadores. Por fim, houve uma atividade de posse de bola em campo reduzido e repetições de bolas paradas.
O treinador lusitano também chamou seis atletas das categorias de base para completarem o treino do dia: os zagueiros Alemão, Belezi e Robert Renan; o lateral-direito Léo Mana; o meia Matheus Araújo; e o atacante Giovane.
> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros que comandaram o Timão
Giovane foi relacionado pelo treinador e entrou no segundo tempo da vitória contra o Botafogo, fazendo sua primeira partida pelo profissional do clube.
Na terça-feira, novamente no período da tarde, o elenco do Corinthians retorna ao CT Joaquim Grava para realizar o último treino para a partida contra o Deportivo Cali. Os colombianos lideram o Grupo E ao lado do Always Ready, com três pontos.
Crédito: Fagner,Cássio,Donelli,Ivan,Guilherme,CarlosMigueleGilnotreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados