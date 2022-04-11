Com seis atletas da base, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Deportivo Cali

Na tarde desta segunda-feira (11), o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após a vitória por 3 a 1 contra o Botafogo, pela primeira rodada do Brasileirão, e iniciou a preparação para o duelo válido pela 2ª rodada da Libertadores, contra o Deportivo Cali-COL, quarta-feira (13), às 21h, na Neo Química Arena.> GUIA LIBERTADORES - Tudo o que você precisa sabe sobre o Timão na Liberta

Como de praxe na temporada, no primeiro treino após uma partida, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Botafogo fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava.

O zagueiro Robson Bambu, que teve uma lesão grau 1 no músculo reto anterior da coxa direita um dia antes da partida contra o Glorioso, está sob os cuidados do departamento médico. Os meias Luan e Ruan Oliveira segue cumprindo um cronograma de transição física para voltar a ficar disponíveis para trabalhos com bola.

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Após o aquecimento, o técnico Vítor Pereira organizou uma atividade de passes e finalizações com os jogadores. Por fim, houve uma atividade de posse de bola em campo reduzido e repetições de bolas paradas.

O treinador lusitano também chamou seis atletas das categorias de base para completarem o treino do dia: os zagueiros Alemão, Belezi e Robert Renan; o lateral-direito Léo Mana; o meia Matheus Araújo; e o atacante Giovane.

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Giovane foi relacionado pelo treinador e entrou no segundo tempo da vitória contra o Botafogo, fazendo sua primeira partida pelo profissional do clube.

Na terça-feira, novamente no período da tarde, o elenco do Corinthians retorna ao CT Joaquim Grava para realizar o último treino para a partida contra o Deportivo Cali. Os colombianos lideram o Grupo E ao lado do Always Ready, com três pontos.