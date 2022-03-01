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Com Scarpa recuperado, Palmeiras faz último treino antes da decisão da Recopa; veja provável time

Na quarta pela manhã, como sempre, haverá ainda um ensaio tático no gramado com os titulares. O restante fará exercícios de ativação muscular na parte interna do CT do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 14:10

Publicado em 01 de Março de 2022 às 14:10

O Palmeiras realizou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, mais uma sessão de treino de olho na partida contra o Athletico-PR, nesta quarta, às 21h30, no Allianz Parque, pela Recopa Sul-Americana. No jogo de ida, na última quarta, em Curitiba-PR, o duelo terminou empatado em 2 a 2 com gols de Jailson e Raphael Veiga. A novidade do dia foi a recuperação de Gustavo Scarpa.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
Antes da ida ao campo, os jogadores assistiram a um vídeo feito pela comissão técnica de Abel Ferreira no auditório do centro de excelência. Na sequência, após 15 minutos de ativação na sala de musculação, o elenco fez um trabalho técnico em dimensões reduzidas e uma movimentação recreativa. Na parte final ainda, os atletas aprimoraram cobranças de pênaltis.
Bem como nos últimos dias, o meio-campista Gustavo Scarpa treinou com os companheiros em grande parte do tempo. O camisa 14, recuperado de um estiramento ligamentar no joelho esquerdo, foi desfalque contra Ferroviária, Santo André, Athletico-PR e Inter de Limeira. Ele deve ser relacionado para o duelo, mas não tem presença garantida na equipe titular de Abel.Outro que deve reforçar o Verdão é Gustavo Gómez, que se recuperou da Covid-19, cumpriu isolamento e está liberado para enfrentar o Athletico-PR. Tudo indica que o paraguaio será titular. Já Luan, com lesão na coxa esquerda, e Gabriel Menino, com entorse no tornozelo direito, estão fora da decisão.
A preparação palmeirense, porém, não está encerrada. Nesta quarta-feira pela manhã, como de praxe, haverá ainda um ensaio tático no gramado com os titulares. O restante do elenco fará exercícios de ativação muscular com o Núcleo de Saúde e Performance. Os jogadores estarão concentrados no CT.
Um provável Palmeiras para enfrentar o Athletico-PR é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Jailson (Gustavo Scarpa) e Zé Rafael; Dudu, Rony e Raphael Veiga.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Com o empate em 2 a 2 no jogo de ida, quem vencer o embate desta quarta-feira entre Palmeiras e Athletico-PR ficará com o título da Recopa Sul-Americana. Em caso de qualquer igualdade, a decisão será nos pênaltis.
Crédito: PalmeirasrealizouseuúltimotreinoantesdadecisãodaRecopa,nestaquarta-feira(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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