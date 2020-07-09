Com saudade de jogar pelo Palmeiras, Marcos Rocha foca título paulista

A confirmação da retomada do Campeonato Paulista no dia 22 deu mais do que mais responsabilidade aos treinos do Palmeiras, segundo Marcos Rocha. Com saudade de entrar em campo pelo clube, o lateral-direito reforçou o foco do elenco em estar na melhor condição possível para conquistar o Estadual.

- Estou com saudade de vestir a camisa do Palmeiras, uma camisa de muita tradição. E com esse objetivo, primeiro, de buscar o título paulista. Será muito importante este retorno, com foco para termos todos os jogadores no decorrer desse fim de campeonato para podermos conquistar esse título - declarou.