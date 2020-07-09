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Com saudade de jogar pelo Palmeiras, Marcos Rocha foca título paulista

Lateral-direito fala sobre expectativa de voltar a entrar em campo com confirmação da volta do Estadual no dia 22 e relata que se anima quando vê que treino será com bola...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 17:05

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 17:05

Crédito: Marcos Rocha relata saudade de vestir a camisa do Palmeiras e mira título estadual (Agência Palmeiras/Divulgação
A confirmação da retomada do Campeonato Paulista no dia 22 deu mais do que mais responsabilidade aos treinos do Palmeiras, segundo Marcos Rocha. Com saudade de entrar em campo pelo clube, o lateral-direito reforçou o foco do elenco em estar na melhor condição possível para conquistar o Estadual.
- Estou com saudade de vestir a camisa do Palmeiras, uma camisa de muita tradição. E com esse objetivo, primeiro, de buscar o título paulista. Será muito importante este retorno, com foco para termos todos os jogadores no decorrer desse fim de campeonato para podermos conquistar esse título - declarou.

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